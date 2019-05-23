В Киеве исчезнет улица Российская
Столичные депутаты готовят несколько переименований
На сайте Киеврады зарегистрированы несколько проектов решений о переименовании улиц в столице. Так, улице Российской в Дарницком районе предлагают дать имя Юрия Литвинского – погибшего на востоке Украины военнослужащего, участника Революции достоинства.
В документе сказано, что общественное обсуждение этого вопроса уже состоялось. "За" высказалось 618 киевлян (94%). Напомним, ранее была зарегистрирована петиция с требованием переименовать улицу Российскую. Однако сделать это предлагали в честь чеченского генерала Джохара Дудаева.
Также депутаты планируют сменить название улицы Выборгской в Соломенском районе. Согласно проекту решения, она может стать улицей Олексы Тихого (украинский диссидент, правозащитник, языковед).
Также только сегодня, 23 мая, в Киевраде был зарегистрирован проект решения о переименовании ул. Маршала Гречко в Подольском районе на ул. Ивана Выговского. Как известно, Иван Выговский был гетманом Войска Запорожского, известным полководцем, политическим и государственным деятелем.
Предложения еще должны поддержать депутаты на сессии.
Ранее сообщалось, что на Чоколовке в Соломенском районе Киева была переименована улица Курская.
Также напомним, что не так давно в столице открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова и мемориальную доску. Зеленая зона расположена рядом с российским посольством – на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.
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