В Киеве переименовали еще четыре улицы

На пленарном заседании Киевского городского совета в четверг, 19 декабря, депутаты проголосовали за переименование четырех столичных улиц.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Переименованы:
- улица Ивана Шевцова в улицу Василия Макуха в Шевченковском районе;
- улица Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе;
- улица Горького в улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе;
- улица Подвойского в улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.
Также по решению депутатов получил название парк на улице Винницкой в Соломенском районе – теперь это Парк защитников Украины.
Ранее сообщалось, что 14 ноября Киевсовет проголосовал за переименование проспекта Космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара. Предложение поддержали 74 депутата.
Ранее новую улицу в Шевченковском районе столицы (ул. Проектная, 13119) назвали в честь украинского врача, активистки и лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой.
Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.
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