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В Киеве переименовали еще четыре улицы

19 декабря, 22:34

Депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе имя Защитников Украины

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

На пленарном заседании Киевского городского совета в четверг, 19 декабря, депутаты проголосовали за переименование четырех столичных улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Переименованы:

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  • улица Ивана Шевцова в улицу Василия Макуха в Шевченковском районе;
  • улица Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе;
  • улица Горького в улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе;
  • улица Подвойского в улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.

Также по решению депутатов получил название парк на улице Винницкой в Соломенском районе – теперь это Парк защитников Украины.

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Ранее сообщалось, что 14 ноября Киевсовет проголосовал за переименование проспекта Космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара. Предложение поддержали 74 депутата.

Ранее новую улицу в Шевченковском районе столицы (ул. Проектная, 13119) назвали в честь украинского врача, активистки и лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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Источник: Сегодня

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