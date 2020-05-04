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В Киеве власти будут оплачивать погребение жертв коронавируса

4 мая, 15:10

Наталья Руда

В КГГА разъяснили, при каких условиях будут оплачивать похороны

В Киеве город будет возмещать затраты на транспортировку и кремацию умерших от COVID-19 по соответствующим обращением родственников или других лиц. Соответствующие услуги будет обеспечивать коммунальное предприятие "Спецкомбинат – ритуальная служба". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Мы понимаем, что во многих семьях, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь", – цитирует пресс-служба КГГА первого зама главы горадминистрации Петра Пантелеева.

Он напомнил, что в условиях распространения коронавируса кремация является рекомендуемым способом погребения жертв COVID-19.

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Пантелеев также прокомментировали ситуацию относительно частных предприятий, которые оказывают ритуальные услуги и транспортируют в городской крематорий.

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"Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни", – подытожил Пантелеев.

Напомним, ранее в Украине определили правила захоронения умерших от коронавируса. Среди прочего, обязательна дезинфекция и ограничено количество людей.

Отметим, что по состоянию на 4 мая от коронавируса в столице умерли 27 человек.

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Киев погребение коронавирус возмещение

Источник: Сегодня

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