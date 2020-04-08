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  1. Последние новости Украины

Как должны хоронить умерших от коронавируса: документ Минздрава

8 апреля, 11:23

Сергей Мартынец

Главная цель – это избежание контакта с телом больного

В Украине определены правила захоронения умерших от коронавируса. Среди прочего, обязательна дезинфекция и ограничено количество людей. Об этом рассказал на брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что есть соответствующие распоряжения и постановления, как должен проходить процесс похорон умершего зараженного.

"Главная цель прописанных мер – это избежание контакта с телом больного. Поскольку через контакт, из-за наличия биологических жидкостей, которые выделяются из тела умершего, можно передать возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому контактировать без средств индивидуальной защиты с телом больного – запрещается", – сказал Ляшко.

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По его словам, также прописаны четки требования к ритуальным обрядам, которые происходят во время похорон.

"Вопрос кремации или захоронения тела в могилу решают орган местного самоуправления с родственниками. Обязательного условия, что все летальные случаи от коронавируса подлежат кремации, – такого не указано", – подчеркнул замминистра.

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В самом же распоряжении указан алгоритм действий при похоронах умерших от коронавируса. Например, перед захоронением необходимо первым делом продезинфицировать тело и поместить его в герметический пакет-мешок. Читайте подробней само распоряжение:

/ Фото: Минздрав

Как сообщали новости "Сегодня", в середине марта в Украине похоронили первую жертву COVID-19. Похороны женщины проходили в Житомирской области, в Радомышле. На церемонии ее родственников не было. На похоронах присутствовали только кладбищенские рабочие, которые выполняли захоронение. Семья умершей находилась на самоизоляции дома.

В то же время в Киеве озвучили новые правила похорон умерших от COVID-19. Причем правила едины для всех случаев – и для коронавирусных умерших, и для обычных смертей. На похоронах все должны быть в защитных масках и держаться друг от друга на безопасном расстоянии. Похороны – это собрание большого количества людей, поэтому нужно по возможности избегать такого скопления людей и четко соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть.

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похороны коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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