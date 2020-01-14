В Киеве власти компенсируют убытки водителям, чьи авто пострадали возле Ocean Plaza

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", - заявил представитель КГГА

Киевгоргосадминистрация хочет компенсировать ущерб водителям, чьи автомобили были повреждены из-за прорыва теплосети возле Ocean Plaza.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев после потопа в Ocean Plaza, – пишет Укринформ.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", – сказал Пантелеев.

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По его словам, повреждения автомобилей будут обследованы специальной комиссией.

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Так, 13 января в 20:25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация, что в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 176, на проезжей части дороги, произошел прорыв магистральной линии горячего водоснабжения.

Вследствие порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия проезжей части дороги. Это привело к образованию ямы, в которую задними колесами провалилось маршрутное такси.

По информации службы "103", в результате происшествия пострадали 10 человек.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме: "В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком".

Видео: facebook.com/Igor Gon

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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