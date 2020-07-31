В Киеве закончился весенний призыв: сколько человек пошло в армию

Сотня призывников не отправились в войска без уважительных причин

В Киеве закончилась весенняя призывная кампания-2020 , по итогам которой в столице в Вооруженные силы призвали 600 человек, еще трое отказались выполнять воинский долг.

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Об этом со ссылкой на и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского сообщает пресс-служба КГГА.

"Совместно с Киевским городским военным комиссариатом и районными военными комиссариатами, Киев выполнил на 100% весеннюю призывную кампанию 2020-го года. 600 ребят уже выполняют свой воинский долг и только трое – отказались. В общем весенний военный призыв прошел успешно, и мы уже начали сотрудничество в рамках следующего, осеннего, призыва", – рассказал Мондриевский.

Он также добавил, что городская призывная комиссии дала 88 призывникам отсрочку от призыва на срочную военную службу для поступления в учебные заведения. В общем не явились на отправку в войска без уважительных причин 109 призывников.

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Напомним, министр обороны Андрей Таран заявлял, что в весенний призыв 2020 года на срочную службу в ВСУ и другие военные формирования планировали призвать 16 460 человек .

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Также ранее сообщалось, что призывников ловят на улицах:

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