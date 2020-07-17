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"Летний" призыв: сколько украинцев отправится служить

17 июля, 15:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пока выполнено 57% от плана весеннего призыва, рассказал Таран

Весенний призыв 2020 года продлится до конца июля, на срочную службу в Вооруженные силы и другие военные формирования планируют призвать 16 460 человек. Об этом в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству сообщил министр обороны Андрей Таран.

"Всего в этом году запланировано призвать 16 460 человек, в том числе в ВСУ – 9 000, в Нацгвардию Украины – 5 460, в ГПСУ – 1 300 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 700 человек", – уточнил он

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По словам министра, из военкоматов сегодня уже отправлено 9 465 человек, что составляет 57,5% от общего плана весеннего призыва, в том числе в ВСУ – 4780 человек.

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Министр обороны также рассказал, кто имеет право на отсрочку, и что делать, если абитуриента призвали в армию. По его словам, полностью урегулирован вопрос относительно, молодых людей, которые заканчивают обучение по программе "бакалавр" и заявили о желании учиться по программе "магистр". Все желающие продолжить обучение по программе "магистр" для получения отсрочки должны подать в военкоматы соответствующие документы из учебных заведений. Выпускники школ могут беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования.

Напомним, во время прошлогоднего весеннего призыва юношей ловили на улицах и отправляли на медкомиссию. Подробности – в сюжете:

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Минобороны призыв Украина призыв в армию Андрей Таран

Источник: Сегодня

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