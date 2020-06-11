В Раде зарегистрировали проект о присоединении Коцюбинского к Киеву

Жители Коцюбинского еще два года назад во время слушаний проголосовали за присоединение к столице

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об изменении границ Киевской области и Киева, в частности, о присоединении Коцюбинского к столице.

Законопроект №3620 подан группой народных депутатов 9 июня.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что Киеврада обратилась к парламенту относительно изменения границ столицы путем присоединения Коцюбинского площадью 87 га, который является "анклавом Киева". Поселок, уточняется в документе, не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме столицы, не входит ни в один административный района Киева и подчинен в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету.

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Подчинение Коцюбинского Ирпеню приводит к ряду правовых коллизий, компетенционных споров и проблемных вопросов в сфере бюджетных, земельных, налоговых отношений, собственности, порождает проблемы в социальных и гуманитарных областях.

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Так, дневной стационар больницы в Коцюбинском закрыли в 2019 году.

"Автобусного сообщения между Коцюбинским и Ирпенем нет. Стационарное лечение жителей поселка осуществляется в Буче, что затрудняет получение своевременной медицинской помощи", – уточняют нардепы.

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Кроме того, большая часть жилой инфраструктуры Коцюбинского обеспечивается предприятиями Киева, в частности, водоснабжение и отопление.

Одним из оснований для расширения границ Киева также есть риск уничтожения территорий Беличанского леса.

"Реализация акта окажет положительное влияние на развитие города Киева, создание полноценной жизненной среды, создание благоприятных условий территориального развития, обеспечение эффективного использования потенциала территорий поселка городского типа Коцюбинское и сохранение природно-заповедного фонда Украины", – резюмировали нардепы.

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Отметим, расширение границ Киева за счет городов-спутников обсуждается давно, еще во времена мэров Николая Омельченко и Леонида Черновецкого, но дальше разговоров дело не пошло. При этом в 2018 году жители Коцюбинского во время общественных слушаний проголосовали за присоединение к столице. В голосовании приняли участие 1337 человек – 61% от общего количества жителей.

В свою очередь Киеврада подготовила и приняла решение о присоединении Коцюбинского и обратилась в Верховную Раду с соответствующей просьбой. Секретарь Киеврады Владимир Прокопив в интервью "Сегодня" ранее рассказывал о перспективах присоединения Коцюбинского к столице.

Также новости "Сегодня" писали, что мэр Киева Виталий Кличко в декабре прошлого года представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет.

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