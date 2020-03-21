Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

"В Киеве нет проблем с масками": интервью с секретарем Киеврады Владимиром Прокопивым

21 марта, 07:00

Александр Марущак

Чиновник поделился с сайтом "Сегодня" ближайшими планами городских властей

В этом году власти Киева планируют начать строительство Большой окружной автомобильной вокруг столицы, также обещают начать строить первые перехватывающие паркинги. Кроме того, в планах властей продлить ветку столичного метро до Броваров и создать киевскую агломерацию. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал Владимир Прокопив, секретарь Киеврады.

Фото: "Сегодня"/И. Рец

- Почему границы Киева не менялись с советских времен? Говорят, на них был наложен гриф секретности? Так ли это?

- Это не совсем так. Границы Киева часто менялись. Еще в советские времена к столице присоединили несколько сел: Быковня, Троещина, Жуляны. И они стали частью города. Уже во времена независимой Украины к Киеву присоединили село Пуща-Водица. Тогда Киеврада своим решением ликвидировала сельсовет и передала имущество Пущи-Водицы в коммунальную собственность Оболонского района.

Знаки, обозначающие границы города, стоят на месте. Историки не подтверждают тот факт, что границы Киева находились под грифом "секретно". В столице не было систем противоракетной обороны, соответственно – не было необходимости засекречивать ее границы.

- Давайте поговорим о создании столичной агломерации. Что планируется создать?

- Еще несколько лет назад тема создания киевской агломерации "Большой Киев" вызывала у жителей киевского региона категорический протест. Мы обратились ко всем селам и городам с предложением стать частью киевской агломерации. На тот момент 90% ответили отказом. Им это было не интересно. Мы начали работать с местными властями. Могу вам сказать, что сейчас ситуация уже кардинально другая. Большинство городских общин хотят стать частью агломерации. Они понимают, что это взаимовыгодное сотрудничество. Мы развеиваем миф о том, что столица хочет больше территорий за счет области. Никто не зарится на землю той или иной городской общины! В случае создания киевской агломерации речь идет исключительно о том, что на всей ее территории будет создана достойная инфраструктура и комфорт для жителей.

- Назовите пять плюсов и пять минусов создания столичной агломерации. Кто выиграет от расширения границ Киева? Что получат киевляне?

- Тут нужно говорить не про выгоду для Киева, ее практически нет. Больше преимуществ получат именно жители тех населенных пунктов, которые присоединятся к столице. Жители пригородных сел и городков фактически и так уже киевляне, поскольку работают в столице и платят тут налоги. Каждое утро (до карантина – Авт.) в столицу приезжают полмиллиона людей, а вечером они покидают Киев. Это практически 30% населения Киевской области. Таким образом, в результате присоединения, они смогут пользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов, в которые они вкладывают собственные средства как плательщики налогов. То есть, они получат столичную прописку, смогут лечиться в столичных больницах, а дети будут ходить в киевские школы и детские садики.

Фото: "Сегодня"/И. Рец

В случае создания киевской агломерации можно будет решить проблемы дорог и инженерных коммуникаций в селах и городках, скоординировать и улучшить движение общественного транспорта. Ведь в таком случае часть столичного бюджета будет направляться на благоустройство и развитие населенных пунктов, равномерно с другими районами Киева.

Чтобы снизить транспортные нагрузки на столичные дороги, мы сейчас работаем над созданием перехватывающих паркингов. Жители области смогут оставлять там свои автомобили, пересаживаться на коммунальный транспорт и дальше ехать на работу. Это значительно разгрузит трафик в городе и добавит комфорта как киевлянам, так и жителям пригорода.

- А хватит ли у города мест под создание перехватывающих паркингов? Многие участки в Киеве, которые назывались ранее, уже застроены. Например, планировался перехватывающий паркинг возле метро "Харьковская", но эта территория уже активно застраивается очередным ТЦ.

- По конкретному случаю возле метро "Харьковская" – нужно разбираться. Но могу вас заверить, что в пригороде и в Киеве достаточно мест для обустройства таких паркингов.

- Можете назвать конкретные участки, где они появятся?

Реклама

- Я думаю, что очень скоро появятся проекты решений Киеврады о таких участках. Надеюсь, что нас в этом вопросе поддержат и другие местные советы, и мы перейдем уже к конкретным действиям по созданию таких перехватывающих паркингов. Более того, я уверен, что скоро можно уже будет встретиться с вами на таком паркинге и поговорить о том, как он работает.

- Жители села Коцюбинское, например, тоже хотели стать частью столицы, но официально так и не стали. В чем причина и когда поселок войдет в состав столицы?

- Коцюбинское – де-факто территория Киева. Большинство жителей этого села работают в столице. В случае присоединения к Киеву они получат все те же преференции, что и киевляне. А история этого вопроса такова: в 2018 году жители села Коцюбинское во время общественных слушаний проголосовали за присоединение к столице. В голосовании приняли участие 1337 человек – 61% от общего количества жителей. В свою очередь Киеврада подготовила и приняла решение о присоединении Коцюбинского и обратилась в Верховную Раду с соответствующей просьбой. По закону, границы Киева устанавливаются именно парламентом. В общем, жители Коцюбинского свое слово сказали, Киев – тоже. Теперь решение за народными депутатами. Если рассмотрят этот вопрос в турборежиме – хватит двух дней, если же закроют глаза – процесс может затянуться на годы.

Фото: "Сегодня"/И. Рец

- Когда будет создана киевская агломерация? Через год, два или три?

- Делать прогнозы – дело неблагодарное. Мы уже работаем над этим вопросом несколько лет. И в начале столкнулись с полным негативом и несогласием пригородов. Сейчас большая половина пригородов хочет войти в агломерацию и динамично развиваться вместе с Киевом.

- Да, но люди в пригородах боятся, что у них в поселке может появиться мусоросортировочная станция или какое-нибудь вредное производство…

- Мы работаем над устранением этих страхов, слухов и домыслов. Четко поясняли коллегам и местным жителям свои намерения и планы. Люди понимают, что если придет ответственный инвестор и уберет мусор, очистит территорию, то это будет выгодно прежде всего этому селу. И некоторые сами просят создать такое производство или открыть возле их поселка технопарк. Это учеба для детей, дополнительные рабочие места, даже недвижимость возле такого технопарка возрастает в разы. Поэтому, прежде чем что-то делать, общественность должна быть хорошо проинформирована. Тогда сразу меняется отношение к новшеству.

- Найден ли в вопросе создания киевской агломерации общий язык с Киевской областной государственной администрацией?

В тренде
Транспорт, который заменит закрытое метро в Киеве: список маршрутов

- Был момент, когда на эту тему с нами даже не хотели разговаривать. Хотя Киев и область имеют очень много точек соприкосновения. Сейчас мы в процессе консультаций. Чтобы эффективно строить инфраструктуру и решать общие проблемы, киевская власть предложила 11 городским и 50 сельским советам объединиться в киевскую агломерацию. Пока это будет ассоциация, площадка для дискуссий и консультаций касательно общих проблем и их решения.

Кстати, вместе с областью мы реализовали проекты по ремонту дорог. А также завершаем проект строительства Киевской объездной дороги и уже ведем диалог о строительстве Большой окружной автомобильной дороги (БОАД) вокруг Киева.

Фото: "Сегодня"/И. Рец

- На каком этапе находится этот масштабный проект?

- Работы планируют начать в этом году. Реализацию этого проекта для Киева тяжело переоценить. Понятно, что за год или два дорогу не построишь. В состав БОАД входит строительство двух мостов, ведь существующие в Киеве значительно перегружены. Появление этой дороги обеспечит полный вывод транзитного транспорта с улиц Киева, что в свою очередь разгрузит имеющиеся транспортные артерии и мосты. Они уже не выдерживают бешеных нагрузок.

В октябре 2019 года был подписан договор между "Укравтодором" и китайской компанией по строительству первой очереди Большой Окружной дороги вокруг Киева. Протяженность первой очереди составит 50 километров. Этот участок соединит трассы Киев-Житомир и Киев-Одесса. Это снимет нагрузку в этом направлении, поскольку оно является самым перегруженным. Далее нам нужно двигаться по другим очередям строительства Большой Окружной дороги. Этот проект важен не только для Киева, но и для всей страны. Весь транзитный транспорт из Европы на левобережье Украины (и наоборот) двигается через Киев. А иногда грузовики просто проезжают через центр города. Такого нет ни в одной европейской столице!

Реклама

- Ранее обсуждалось, что проезд по некоторым частям Большой Окружной дороги будет платным. Этот вопрос сейчас обсуждается?

- Скажу откровенно – обсуждаются все, в том числе и платные участки дороги. По данным Мининфраструктуры, в 2018 году строительство первой очереди БОАД оценивалось в 400 миллионов долларов. Реализация этого масштабного проекта коснется десятков населенных пунктов в Киевской области. На время ее строительства появится работа для 30 тысяч человек. Сейчас решается вопрос передачи и изъятия земельных участков под строительство БОАД в госсобственность. Также специалисты решают, где появятся два новых моста (ранее рассматривались варианты: возле городов Украинка и Вышгород). Это важнейший проект, от реализации которого выиграют все его участники.

- В последнее время снова заговорили о возможных планах продлить ветку киевского метрополитена до Броваров. Это действительно изучается и может стать реальностью?

- Да, город рассматривает возможность продления столичного метрополитена в сторону Броваров. Такая возможность изучается. Я считаю, что в случае, если не будет найден сторонний инвестор или государство не сделает это национальным проектом, как это делается во всем мире, где города-спутники связаны электротранспортом со столицей, то этот проект будет реализован в рамках создания киевской агломерации. Впрочем, все нужно делать поэтапно – заканчивать одни проекты и начинать другие.

- Перед выборами людям часто обещают и строительство троллейбусной ветки Киев-Ирпень, но после избирательной кампании все резко забывают про обещание… Может ли появиться такой троллейбусный маршрут?

- В рамках сотрудничества между горсоветами Киева и Ирпеня такой договоренности пока нет. Но в рамках реализации проекта столичной агломерации "Большой Киев" вопрос транспортного сообщения будет первым, который мы будет решать. И не только с Ирпенем, но и с другими городами-спутниками, например, с Вышгородом.

- Киев сейчас живет в режиме карантина. И уже четвертый день без метрополитена. Как вы считаете: нужно ли было останавливать работу подземки?

- Если откровенно, то я лично был против полной остановки работы Киевского метрополитена. И это при том, что я полностью поддерживаю действия по поводу введения карантина и в общем ограничений по стране. Мы с депутатским корпусом Киеврады были готовы давать правительству свои рекомендации, чтобы частично восстановить работу метро. Но премьер-министр министр Украины заявил, что это принципиальная позиция правительства, и метрополитен в Киеве не будет работать до 3 апреля. Поэтому – есть постановление правительства и оно обязательно к выполнению. В этой ситуации давать рекомендации – лишнее.

- Из-за введенных ограничений на транспорте многие работники из регионов не могут попасть на работу в столицу. Киеврада будет как-то решать эту проблему?

- Проблема уже решена. Есть решение нашей комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где указано, что профильный департамент КГГА должен обеспечить логистику для того, чтобы стратегические предприятия – больницы, предприятия оборонной сферы, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканала" – могли работать без перебоев. Люди смогут вовремя приезжать на работу.

- Хватает ли городу медицинских масок и будут ли горожане обеспечены достаточным количество продуктов? Все чаще появляются фото с пустыми полками городских магазинов.

- На самом деле, в городе нет проблем ни с доставкой продуктов, ни с медицинскими масками, ни с туалетной бумагой. Пустые полки из-за того, что люди в одночасье начали покупать все эти товары. А некоторые, подвергаясь панике, делают это про запас. Все завозится в магазины и раскупается к вечеру. Но пустые с вечера полки уже утром снова будут полными. Думаю, со временем исчезнет паника и люди поймут, что всего хватает. Особенно, когда закупленное про запас начнет у них портиться, они сразу перестанут это делать. Мы держим ситуацию под контролем. В четверг Киев получил 36 новых автомобилей скорой помощи, которые оборудованы современной техникой, например, аппаратами искусственной вентиляции легких. Эти автомобили очень нужны городу и спасут не одну жизнь киевлян. В том, что такая техника была закуплена, во многом заслуга мэра Киева и Киеврады.

Вторую часть интервью читайте в ближайшее время на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев интервью метро дороги паркинги границы маска коцюбинское Киеврада Владимир Прокопив

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
Киев не планируют закрывать из-за коронавируса
Киев не планируют закрывать из-за коронавирусаДругие новости
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работать
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работатьВласть
В КГГА заявили, что решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято
В КГГА заявили, что решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принятоВласть
В Киевской области зафиксирован третий случай заражения коронавирусом
В Киевской области зафиксирован третий случай заражения коронавирусомПроисшествия
Стало известно, будут ли платить на карантине зарплату киевским учителям
Стало известно, будут ли платить на карантине зарплату киевским учителямДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...