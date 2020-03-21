"В Киеве нет проблем с масками": интервью с секретарем Киеврады Владимиром Прокопивым

В этом году власти Киева планируют начать строительство Большой окружной автомобильной вокруг столицы, также обещают начать строить первые перехватывающие паркинги. Кроме того, в планах властей продлить ветку столичного метро до Броваров и создать киевскую агломерацию. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал Владимир Прокопив, секретарь Киеврады.

Фото: "Сегодня"/И. Рец

- Почему границы Киева не менялись с советских времен? Говорят, на них был наложен гриф секретности? Так ли это?

- Это не совсем так. Границы Киева часто менялись. Еще в советские времена к столице присоединили несколько сел: Быковня, Троещина, Жуляны. И они стали частью города. Уже во времена независимой Украины к Киеву присоединили село Пуща-Водица. Тогда Киеврада своим решением ликвидировала сельсовет и передала имущество Пущи-Водицы в коммунальную собственность Оболонского района.

Знаки, обозначающие границы города, стоят на месте. Историки не подтверждают тот факт, что границы Киева находились под грифом "секретно". В столице не было систем противоракетной обороны, соответственно – не было необходимости засекречивать ее границы.

- Давайте поговорим о создании столичной агломерации. Что планируется создать?

- Еще несколько лет назад тема создания киевской агломерации "Большой Киев" вызывала у жителей киевского региона категорический протест. Мы обратились ко всем селам и городам с предложением стать частью киевской агломерации. На тот момент 90% ответили отказом. Им это было не интересно. Мы начали работать с местными властями. Могу вам сказать, что сейчас ситуация уже кардинально другая. Большинство городских общин хотят стать частью агломерации. Они понимают, что это взаимовыгодное сотрудничество. Мы развеиваем миф о том, что столица хочет больше территорий за счет области. Никто не зарится на землю той или иной городской общины! В случае создания киевской агломерации речь идет исключительно о том, что на всей ее территории будет создана достойная инфраструктура и комфорт для жителей.

- Назовите пять плюсов и пять минусов создания столичной агломерации. Кто выиграет от расширения границ Киева? Что получат киевляне?

- Тут нужно говорить не про выгоду для Киева, ее практически нет. Больше преимуществ получат именно жители тех населенных пунктов, которые присоединятся к столице. Жители пригородных сел и городков фактически и так уже киевляне, поскольку работают в столице и платят тут налоги. Каждое утро (до карантина – Авт.) в столицу приезжают полмиллиона людей, а вечером они покидают Киев. Это практически 30% населения Киевской области. Таким образом, в результате присоединения, они смогут пользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов, в которые они вкладывают собственные средства как плательщики налогов. То есть, они получат столичную прописку, смогут лечиться в столичных больницах, а дети будут ходить в киевские школы и детские садики.

Фото: "Сегодня"/И. Рец

В случае создания киевской агломерации можно будет решить проблемы дорог и инженерных коммуникаций в селах и городках, скоординировать и улучшить движение общественного транспорта. Ведь в таком случае часть столичного бюджета будет направляться на благоустройство и развитие населенных пунктов, равномерно с другими районами Киева.

Чтобы снизить транспортные нагрузки на столичные дороги, мы сейчас работаем над созданием перехватывающих паркингов. Жители области смогут оставлять там свои автомобили, пересаживаться на коммунальный транспорт и дальше ехать на работу. Это значительно разгрузит трафик в городе и добавит комфорта как киевлянам, так и жителям пригорода.

- А хватит ли у города мест под создание перехватывающих паркингов? Многие участки в Киеве, которые назывались ранее, уже застроены. Например, планировался перехватывающий паркинг возле метро "Харьковская", но эта территория уже активно застраивается очередным ТЦ.

- По конкретному случаю возле метро "Харьковская" – нужно разбираться. Но могу вас заверить, что в пригороде и в Киеве достаточно мест для обустройства таких паркингов.

- Можете назвать конкретные участки, где они появятся?

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- Я думаю, что очень скоро появятся проекты решений Киеврады о таких участках. Надеюсь, что нас в этом вопросе поддержат и другие местные советы, и мы перейдем уже к конкретным действиям по созданию таких перехватывающих паркингов. Более того, я уверен, что скоро можно уже будет встретиться с вами на таком паркинге и поговорить о том, как он работает.

- Жители села Коцюбинское, например, тоже хотели стать частью столицы, но официально так и не стали. В чем причина и когда поселок войдет в состав столицы?

- Коцюбинское – де-факто территория Киева. Большинство жителей этого села работают в столице. В случае присоединения к Киеву они получат все те же преференции, что и киевляне. А история этого вопроса такова: в 2018 году жители села Коцюбинское во время общественных слушаний проголосовали за присоединение к столице. В голосовании приняли участие 1337 человек – 61% от общего количества жителей. В свою очередь Киеврада подготовила и приняла решение о присоединении Коцюбинского и обратилась в Верховную Раду с соответствующей просьбой. По закону, границы Киева устанавливаются именно парламентом. В общем, жители Коцюбинского свое слово сказали, Киев – тоже. Теперь решение за народными депутатами. Если рассмотрят этот вопрос в турборежиме – хватит двух дней, если же закроют глаза – процесс может затянуться на годы.

Фото: "Сегодня"/И. Рец

- Когда будет создана киевская агломерация? Через год, два или три?

- Делать прогнозы – дело неблагодарное. Мы уже работаем над этим вопросом несколько лет. И в начале столкнулись с полным негативом и несогласием пригородов. Сейчас большая половина пригородов хочет войти в агломерацию и динамично развиваться вместе с Киевом.

- Да, но люди в пригородах боятся, что у них в поселке может появиться мусоросортировочная станция или какое-нибудь вредное производство…

- Мы работаем над устранением этих страхов, слухов и домыслов. Четко поясняли коллегам и местным жителям свои намерения и планы. Люди понимают, что если придет ответственный инвестор и уберет мусор, очистит территорию, то это будет выгодно прежде всего этому селу. И некоторые сами просят создать такое производство или открыть возле их поселка технопарк. Это учеба для детей, дополнительные рабочие места, даже недвижимость возле такого технопарка возрастает в разы. Поэтому, прежде чем что-то делать, общественность должна быть хорошо проинформирована. Тогда сразу меняется отношение к новшеству.

- Найден ли в вопросе создания киевской агломерации общий язык с Киевской областной государственной администрацией?

- Был момент, когда на эту тему с нами даже не хотели разговаривать. Хотя Киев и область имеют очень много точек соприкосновения. Сейчас мы в процессе консультаций. Чтобы эффективно строить инфраструктуру и решать общие проблемы, киевская власть предложила 11 городским и 50 сельским советам объединиться в киевскую агломерацию. Пока это будет ассоциация, площадка для дискуссий и консультаций касательно общих проблем и их решения.

Кстати, вместе с областью мы реализовали проекты по ремонту дорог. А также завершаем проект строительства Киевской объездной дороги и уже ведем диалог о строительстве Большой окружной автомобильной дороги (БОАД) вокруг Киева.

Фото: "Сегодня"/И. Рец

- На каком этапе находится этот масштабный проект?

- Работы планируют начать в этом году. Реализацию этого проекта для Киева тяжело переоценить. Понятно, что за год или два дорогу не построишь. В состав БОАД входит строительство двух мостов, ведь существующие в Киеве значительно перегружены. Появление этой дороги обеспечит полный вывод транзитного транспорта с улиц Киева, что в свою очередь разгрузит имеющиеся транспортные артерии и мосты. Они уже не выдерживают бешеных нагрузок.

В октябре 2019 года был подписан договор между "Укравтодором" и китайской компанией по строительству первой очереди Большой Окружной дороги вокруг Киева. Протяженность первой очереди составит 50 километров. Этот участок соединит трассы Киев-Житомир и Киев-Одесса. Это снимет нагрузку в этом направлении, поскольку оно является самым перегруженным. Далее нам нужно двигаться по другим очередям строительства Большой Окружной дороги. Этот проект важен не только для Киева, но и для всей страны. Весь транзитный транспорт из Европы на левобережье Украины (и наоборот) двигается через Киев. А иногда грузовики просто проезжают через центр города. Такого нет ни в одной европейской столице!

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- Ранее обсуждалось, что проезд по некоторым частям Большой Окружной дороги будет платным. Этот вопрос сейчас обсуждается?

- Скажу откровенно – обсуждаются все, в том числе и платные участки дороги. По данным Мининфраструктуры, в 2018 году строительство первой очереди БОАД оценивалось в 400 миллионов долларов. Реализация этого масштабного проекта коснется десятков населенных пунктов в Киевской области. На время ее строительства появится работа для 30 тысяч человек. Сейчас решается вопрос передачи и изъятия земельных участков под строительство БОАД в госсобственность. Также специалисты решают, где появятся два новых моста (ранее рассматривались варианты: возле городов Украинка и Вышгород). Это важнейший проект, от реализации которого выиграют все его участники.

- В последнее время снова заговорили о возможных планах продлить ветку киевского метрополитена до Броваров. Это действительно изучается и может стать реальностью?

- Да, город рассматривает возможность продления столичного метрополитена в сторону Броваров. Такая возможность изучается. Я считаю, что в случае, если не будет найден сторонний инвестор или государство не сделает это национальным проектом, как это делается во всем мире, где города-спутники связаны электротранспортом со столицей, то этот проект будет реализован в рамках создания киевской агломерации. Впрочем, все нужно делать поэтапно – заканчивать одни проекты и начинать другие.

- Перед выборами людям часто обещают и строительство троллейбусной ветки Киев-Ирпень, но после избирательной кампании все резко забывают про обещание… Может ли появиться такой троллейбусный маршрут?

- В рамках сотрудничества между горсоветами Киева и Ирпеня такой договоренности пока нет. Но в рамках реализации проекта столичной агломерации "Большой Киев" вопрос транспортного сообщения будет первым, который мы будет решать. И не только с Ирпенем, но и с другими городами-спутниками, например, с Вышгородом.

- Киев сейчас живет в режиме карантина. И уже четвертый день без метрополитена. Как вы считаете: нужно ли было останавливать работу подземки?

- Если откровенно, то я лично был против полной остановки работы Киевского метрополитена. И это при том, что я полностью поддерживаю действия по поводу введения карантина и в общем ограничений по стране. Мы с депутатским корпусом Киеврады были готовы давать правительству свои рекомендации, чтобы частично восстановить работу метро. Но премьер-министр министр Украины заявил, что это принципиальная позиция правительства, и метрополитен в Киеве не будет работать до 3 апреля. Поэтому – есть постановление правительства и оно обязательно к выполнению. В этой ситуации давать рекомендации – лишнее.

- Из-за введенных ограничений на транспорте многие работники из регионов не могут попасть на работу в столицу. Киеврада будет как-то решать эту проблему?

- Проблема уже решена. Есть решение нашей комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где указано, что профильный департамент КГГА должен обеспечить логистику для того, чтобы стратегические предприятия – больницы, предприятия оборонной сферы, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканала" – могли работать без перебоев. Люди смогут вовремя приезжать на работу.

- Хватает ли городу медицинских масок и будут ли горожане обеспечены достаточным количество продуктов? Все чаще появляются фото с пустыми полками городских магазинов.

- На самом деле, в городе нет проблем ни с доставкой продуктов, ни с медицинскими масками, ни с туалетной бумагой. Пустые полки из-за того, что люди в одночасье начали покупать все эти товары. А некоторые, подвергаясь панике, делают это про запас. Все завозится в магазины и раскупается к вечеру. Но пустые с вечера полки уже утром снова будут полными. Думаю, со временем исчезнет паника и люди поймут, что всего хватает. Особенно, когда закупленное про запас начнет у них портиться, они сразу перестанут это делать. Мы держим ситуацию под контролем. В четверг Киев получил 36 новых автомобилей скорой помощи, которые оборудованы современной техникой, например, аппаратами искусственной вентиляции легких. Эти автомобили очень нужны городу и спасут не одну жизнь киевлян. В том, что такая техника была закуплена, во многом заслуга мэра Киева и Киеврады.

Вторую часть интервью читайте в ближайшее время на сайте "Сегодня".

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