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В столице заработал обновленный стадион "Русановец"

29 октября, 00:31

На восстановление спортивной арены город выделил 50 млн грн

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После реконструкции в Киеве заработал стадион"Русановец". Здесь появились новое покрытие, электронное табло и полтысячи мест для болельщиков под навесом европейского уровня.

На ремонт стадиона пошло более 50 млн грн.

Здесь обновлены также беговые дорожки, зона для прыжков и силовых нагрузок. Появилась теплая вода в душевых.

Чтобы защитить стадион от вандалов, его оборудовали камерами видеонаблюдения. В том, что тренировки на стадионе будут проходить в комфортных условиях, убедился столичный мэр Виталий Кличко.

"Я очень рад, что через две недели мы открываем легкоатлетический манеж на Русановке. Могу сказать, что он будет одним из лучших в Европе. Делаем все для того, чтобы город Киев был спортивным. По стадиону "Русановец": здесь можно заниматься всеми видами легкой атлетики, прыжками, спринтом, футболом. Этот стадион оснащен системой видеонаблюдения "безопасная столица". Если вандалы будут иметь какие-то мысли, пусть будут уверены: всех идентифицируем", – заявил Кличко.

Ранее в Киеве мэр Виталий Кличко проверил, готова ли коммунальная техника к зиме.

Кроме того, столичный градоначальник заверил, что Шулявский путепровод должны достроить до конца декабря. Специалисты из Нидерландов уже установили третий пролет. Работы проводят достаточно быстро.

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Киев видео стадион реконструкция открытие Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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