Шулявский мост должны достроить до конца декабря

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Шулявский путепровод в столице должны достроить до конца декабря. Специалисты из Нидерландов уже установили третий пролет. Работы проводят достаточно быстро. Говорят, что благодаря современным технологиям. А потому и движение транспорта перекрывают на минимальные сроки.

"Мы используем эти новые технологии супердомкратов для того, чтобы быстро, как можно быстрее установить конструкции. По старым технологиям нам нужно было бы где-то на неделю перекрыть движение транспорта по ключевой артерии нашего города – проспекту Победы. Этого позволить мы не можем", – заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

Напомним, что Шулявский путепровод ремонтируется с весны этого года, а с началом ремонта Борщаговского путепровода жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 млн гривен, у генподрядчика уверяют, что все работы идут по графику.

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