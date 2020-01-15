Выборы мэра Киева: залог для кандидатов вырос до рекордной суммы – 4 млн гривен

Четыре миллиона также должна заплатить партия, выдвигая кандидатов и в Киевраду

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

С 1 января в Украине начал действовать действовать Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой летом прошлого года. Документ предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками и гарантирующий гендерный баланс, а также регулирует и ряд других вопросов. Как пишет "Чесно", в частности, с началом действия нового Кодекса, изменились суммы залогов на регистрации на выборах всех уровней кандидатов и партий, что касается и Киева.

Как отмечается на сайте гражданского движения, существенные изменения размеры залогов для кандидатов на пост главы государства и в Верховную Раду не претерпели, но залоги для выдвижения в местные советы подняли почти в 40 раз, если сравнить их с местной кампанией 2015 года.

По расчетам "Чесно", в Киеве будет рекордный размер залога для кандидата в мэры – более 4 миллионов гривен. Теперь, фактически, побороться за кресло мэра столицы будет дороже, чем за кресло президента. При этом в 2015 году кандидат в мэры Киева должен был заплатить за участие в выборах всего 104 тысячи гривен.

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"Формула расчета залога для кандидатов в мэры и для регистрации партийных списков идентична и зависит от количества зарегистрированных в городе избирателей и от размера минимальной заработной платы. То есть, партии, которая в Киеве будет соревноваться и за должность городского головы, и за депутатские кресла, придется единовременно выложить более 8 миллионов гривен", – уточняет "Чесно".

Если партия будет выдвигать кандидатов в мэры Киева, Киевраду и облсовет, то совокупно залог составит 11,3 миллиона гривен.

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Вместе с тем, деньги могут вернуть, однако только в том случае, если кандидат в мэры от партии выиграет выборы в первом туре или пройдет во второй тур. В обратном случае деньги идут в государственный бюджет. Такая же схема применяется и к партиям.

Ранее сообщалось, что выборы в Киеве могут пройти осенью этого года.

Как сообщали новости "Сегодня", столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

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