Взрыв газа в Киеве на Позняках: все пострадавшие семьи получили новые квартиры

Жители многоквартирного дома в Дарницком районе Киева, которые лишились жилья из-за взрыва газа на Позняках, получили новые квартиры. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, которого цитирует пресс-служба Банковой.

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"К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали", – отметил глава государства.

По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня, 13 августа, все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.

По мнению Зеленского, теперь обязанность местных властей – помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

Напомним, взрыв в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой в Киеве произошел 21 июня. Были повреждены 40 квартир одного подъезда, разрушены 16 квартир с 4-го по 9-й этаж. Пять человек погибли. Всего в этих 40 квартирах было зарегистрировано 125 жителей.

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В конце июня 2020 президент вручил сертификаты на первые 12 новых квартир. Квартиры подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количеством комнат. Площадь квартир – от 60 кв. м до 80 кв.

Видео: YouTube Alexander Ovdiy

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