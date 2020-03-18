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Автобусы в Киеве будут ездить с полицейскими для контроля карантина

18 марта, 22:09

Сергей Рюмочкин

Тех, кто будет пускать в салон более 10 человек – ждет наказание

В Киеве водители "Киевпастранса" будут ездить с полицейскими в салоне, чтобы обеспечивать в транспорте пребывание не более 10 пассажиров.

"Мы стараемся как-то предупреждать, что уже есть 10 человек в подвижном составе, поэтому просим дождаться другого подвижного состава", – заявил на брифинге гендиректор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Он отметил, что транспортное ведомство обратилось в полицию с просьбой помочь контролировать ограничительные меры: слишком много людей сейчас пытаются попасть в наземный транспорт, поскольку метро не работает.

Кроме того, "Киевпастранс" будет наказывать водителей, которые во время карантина в столице пускают в транспорт более 10 человек. В частности – их будут лишать премий и даже увольнять.

По словам Дмитрия Левченко, 18 марта по городу работали более 700 автобусов, 400 троллейбусов и 300 трамваев. Подвижной состав дважды обрабатывали дезинфицирующем средством. Его хватит на 45-50 дней.

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Ранее сообщалось, что общественный транспорт во время карантина будет работать в ограниченном режиме. В частности – в наземный транспорт не пустят пассажиров, которые будут без защитных медицинских масок.

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Напомним, с 18 марта, согласно решению Кабмина, прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородных, междугородных и международных автобусах. При этом общественный транспорт внутри городов будет перевозить не более 10 пассажиров одновременно.

Смотрите о введении карантина по всей Украине:

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Источник: Сегодня

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