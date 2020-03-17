Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограничения

17 марта, 02:06

Елена Вус

По словам президента, приоритет - жизни людей, а потом уже работа

Ограничения в работе общественного транспорта, в том числе метрополитенов, в украинских городах, продиктованы необходимостью уменьшить массовые скопления граждан и сохранить жизни людей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский, который ранее оценил ситуацию с коронавирусом в Украине, заявил в эфире одного из украинских телеканалов в понедельник вечером, 16 марта.

"Прежде всего, мы не должны ждать количества заболевших в Украине, поэтому мы должны закрыть все, что можем закрыть, все, где есть большое скопление людей. Метрополитен – это приоритет", – сказал он.

Для того, чтобы добраться на работу, Зеленский рекомендовал пользоваться маршрутками и такси в количестве не более 10 пассажиров в салоне, и автобусами, троллейбусами, трамваями – в количестве не более 20 человек в одном вагоне.

Реклама

"Других вариантов, как доехать на работу, нет. Еще можно пешком", - отметил он.

Президент отметил, что сейчас большинство украинцев ждут ответа на вопрос: "А как мне доехать на работу?"

В тренде
Кабмин распорядился закрыть границу и авиасообщение с Европой

"При всем уважении, у нас один ответ сейчас, стоит перед нами, приоритетный и самый главный – а как нам, как государству, сделать все, чтобы у нас была та статистика, которая у нас сегодня есть. Чтобы наименьшее количество людей заболело из-за этой болезни, и, не дай бог, умерло. То есть, мы решаем приоритетные вопросы. Приоритетные – жизни людей, потом – работа", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям решила закрыть метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Кроме того, с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев метро карантин метрополитен Владимир Зеленский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине закроют метро: заявление Зеленского
В Украине закроют метро: заявление ЗеленскогоПолитика
Рада проведет внеочередное заседание по коронавирусу: что будут рассматривать
Рада проведет внеочередное заседание по коронавирусу: что будут рассматриватьПолитика
Почти 20
Почти 20 "слуг народа" требуют увольнения Сивохо: нардепы обратились к ДаниловуПолитика
"Общественный транспорт нужно останавливать": в Раде предложили жесткую меруПолитика
Верховная Рада из-за коронавируса меняет план работы: подробности
Верховная Рада из-за коронавируса меняет план работы: подробностиПолитика
"РФ провела бутафорский "референдум": США и Турция выступили с заявлением по КрымуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...