Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограничения

По словам президента, приоритет - жизни людей, а потом уже работа

Ограничения в работе общественного транспорта, в том числе метрополитенов, в украинских городах, продиктованы необходимостью уменьшить массовые скопления граждан и сохранить жизни людей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский, который ранее оценил ситуацию с коронавирусом в Украине, заявил в эфире одного из украинских телеканалов в понедельник вечером, 16 марта.

"Прежде всего, мы не должны ждать количества заболевших в Украине, поэтому мы должны закрыть все, что можем закрыть, все, где есть большое скопление людей. Метрополитен – это приоритет", – сказал он.

Для того, чтобы добраться на работу, Зеленский рекомендовал пользоваться маршрутками и такси в количестве не более 10 пассажиров в салоне, и автобусами, троллейбусами, трамваями – в количестве не более 20 человек в одном вагоне.

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"Других вариантов, как доехать на работу, нет. Еще можно пешком", - отметил он.

Президент отметил, что сейчас большинство украинцев ждут ответа на вопрос: "А как мне доехать на работу?"

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"При всем уважении, у нас один ответ сейчас, стоит перед нами, приоритетный и самый главный – а как нам, как государству, сделать все, чтобы у нас была та статистика, которая у нас сегодня есть. Чтобы наименьшее количество людей заболело из-за этой болезни, и, не дай бог, умерло. То есть, мы решаем приоритетные вопросы. Приоритетные – жизни людей, потом – работа", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям решила закрыть метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Кроме того, с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

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