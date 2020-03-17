Карантин в Киеве: в транспорт не будут пускать без масок

Общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме. В частности – в наземный транспорт не пустят пассажиров, которые будут без защитных медицинских масок, заявил замглавы КГГА Николай Поворозник во время брифинга о введение в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий.
"Пассажир, который не будет иметь маски – не будет допускаться к перевозке в транспорте", – сообщил чиновник.
Также он добавил что "Киевпастранс" и частные перевозчики будут работать в штатном режиме и дополнительных составов на маршруты выходить не будут. Кроме того, работа транспорта рассчитана только для обусловлено необходимых поездок.
"Мы просим всех оставаться дома на период до 3 апреля. Общественный транспорт будет работать для тех, кому срочно надо выехать из дома – работа, аптека, больница", – сказал замглавы КГГА.
Также появятся специальные маршруты для сотрудников предприятий, которые должны быть на своих рабочих местах, несмотря на чрезвычайную ситуацию – к примеру, работники оборонных и пищевых предприятий, сотрудники больниц и поликлиник.
При этом, речи о введениии чрезвычайного положения в Киеве не идет: пока в Киеве – только чрезвычайная ситуация.
"В Киеве на сегодняшний день есть чрезвычайная ситуация, никаких других решений на сегодняшний день на комиссии ТЭБ и ЧС не принималось", – отметил Николай Поворозник.
Напомним,
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