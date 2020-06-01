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Система видеофиксации заработала: Аваков рассказал о первых результатах

1 июня, 08:57

Денис Беспалов Денис Беспалов

Аваков призвал водителей беречь себя и свои деньги

За первые 8 минут работы камеры видеофиксации зафиксировали 262 случая превышения скорости. Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В 00 00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут 45 камер зафиксировали 262 превышения", - написал министр.

Аваков добавил, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч.

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"Берегите себя и свои деньги! Будьте внимательны!" – написал он.

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Ранее сообщалось, что в полночь 1 июня в Соломенском районе столицы камера зафиксировала первый автомобиль-нарушитель скоростного режима. Владелица Audi Q7 заплатит штраф.

Напомним, в Центре автоматической фиксации нарушений ПДД презентовали систему, которая будет отслеживать ситуацию на дорогах.

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Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, с 1 июня заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Пока камеры установлены в Киеве и Киевской области. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливать по всей Украине.

Презентация системы автоматической фиксации нарушений ПДД

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камера ПДД Арсен Аваков видеофиксация

Источник: Сегодня

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