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Киевлян шокировали кучи мусора возле Центрального автовокзала (фото)

19 ноября, 08:59

Жители столицы назвали кучи мусора позором

Фото: Oleksandr Sokolenko/Facebook

Фото: Oleksandr Sokolenko/Facebook

Киевляне обратили внимание на состояние подземных переходов возле Центрального автовокзала в столице. В частности, в паблике "Транспорт Киева" в Facebook пользователи опубликовали фотографии заваленных мусором переходов, где также расписаны стены и сломаны пластиковые козырьки.

"Киевский автовокзал приветствует гостей европейской столицы", – говорится в подписи к фото.

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В комментариях такие мусорники возле автовокзала киевляне назвали позором.

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Ранее мы сообщали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем, горы хлама продолжают расти.

Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор. Еще мы писали, что на улице Нежинской образовалась огромная свалка в скверике между двумя домами.

Новости "Сегодня" писали, что в столице куча мусора "оживала" и гонялась за прохожими.

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Киев мусор автовокзал

Источник: Сегодня

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