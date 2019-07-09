Центральный автовокзал и все автостанции Киева выставили на аукцион
К инвесторам выдвигается ряд требований, напомнил Трубаров
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины выставит на продажу государственный пакет акций акционерного общества "Киевпассервис". Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров, информацию о задержании которого опровергли в Кабмине.
Как отметил Трубаров на своей странице в Facebook, стартовая цена лота составляет 195,9 млн гривен. Так как "Киевпассервис" считается объектом малой приватизации, торги пройдут в системе "ProZorro.Продажи". Аукцион назначен на 14 августа 2019 года.
Трубаров также напомнил, что государство владеет 99,9% пакета акций "Киевпассервиса". В собственности этого предприятия находятся шесть автостанций в Киеве:
- "Центр";
- "Дарница";
- "Полесье";
- Центральный автовокзал,
- "Южная";
- "Дачная".
Также в состав входят 18 автостанций. в Киевской области.
"Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор", – отметил чиновник.
Участие в аукционе запрещено юридическим и физическим лицам и бенефициарным владельцам 10% и более акций, имеющих отношение к России.
Напомним, ранее в ФГИ подсчитали, сколько получил бюджет от приватизации. Трубаров тогда озвучил данные за три месяца 2019 года.
Как сообщалось, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова в конце 2018 года была уверена, что эти планы выполнить вполне реально:
При этом в 2018 году в Украине был принят новый закон о приватизации государственного и коммунального имущества. Ожидалось, что он даст старт масштабному процессу, сопоставимому чуть ли не с размахом приватизации 90-х. В 2018 году в бюджет планировалось получить от приватизации 21 млрд гривен. Однако по факту было получено всего 203 млн гривен.
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