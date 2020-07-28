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Блэкаут в Киеве: появилось видео, как в полной темноте в метро бродили пассажиры

28 июля, 10:20

Наталья Руда Наталья Руда

Люди освещали себе дорогу мобильными телефонами

В Сети появилось видео, как работал столичный метрополитен, который накануне также пострадал из-за аварийного отключения на ТЭЦ-5.

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В частности, отключился свет на центральной станции "Площадь Льва Толстого", однако поезда продолжали курсировать и перевозить пассажиров. На станции также включали сирену.

Кроме того, отключился свет в переходе с "Крещатика" на "Майдан Незалежности". Там пассажиры подсвечивали себе путь мобильными телефонами.

Напомним, 27 июля в Киеве произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5, расположенной на улице Промышленная. В результате жители нескольких районов Киева остались без света, также в центре электротранспорт ходил с перебоями. В компании ДТЭК "Киевские электросети" уточняли, что были аварийно обесточены 10 высоковольтных подстанций. Через несколько часов после аварии повреждение оборудования ликвидировали.

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Ранее сообщалось, что в Киеве отключили свет в пансионате, где живут переселенцы.

Кроме того, смотрите в сюжете, подорожает ли в Украине электроэнергия:

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Киев метро свет

Источник: Сегодня

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