Борьба с "героями парковки" в Киеве: как штрафуют водителей

Машины увозят эвакуаторами на штрафплощадку, если владелец не появляется возле автомобиля 10 минут

На многих улицах столицы владельцы машин заставляют автомобилями полосы общественного транспорта. Парковка в запрещенных местах – одна из главных проблем украинских городов, рассказывает блоггер Константин Андриюк.

"Это проблема в головах украинских граждан. Вот он садится за руль своего автомобиля, он сдал экзамены на Правила дорожного движения, на права, как же этот человек может не понимать, что паркуется на полосе транспорта? Они же показывают своим примером, что готовы нарушать где угодно, а потом проклинают, что мы так плохо живем", – говорит блоггер.

Константин борется с нарушителями, наклеивая им особые наклейки. Вместе с журналистами "Сегодня" он инспектирует улицы столицы. На одной из них полицейские припарковались прямо на автобусной остановке.

"Как же так – подьезжает транспорт, а ему преграждает высадку пассажиров полиция? Народ, это же полиция!" - удивляется Константин Андриюк.

Водитель одного из автобусов объясняет: безопасно высадить пассажиров на остановке невозможно. Все занято автомобилями.

"Невозможно ни подъехать, ни высадить. Что говорить об остальных, посмотрите на машину, которая стоит на автобусной остановке", – говорит водитель о патрульном автомобиле.

Припаркованных машин в полосе общественного транспорта – десятки.

"Нет парковочных мест на территории торгового центра", – оправдывается один из водителей.

Однако журналисты легко нашли паркинг и свободные места на нем даже в час пик. Подземный паркинг – буквально в 15 метрах от дороги. Сюда нарушители могли спокойно поставить свои машины. На данный момент здесь 74 свободных места.

Час парковки стоит 20 гривен. А вот штраф для тех, кто бросил машину в неположенном месте, – ощутимо больше.

"510 гривен штраф в соответствии с ч. 3 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – объясняют в полиции.

На помощь активистам вышли и коммунальщики. Парковочные инспекторы ждут автовладельца десять минут. Если не появляется, вызывают эвакуатор.

"Приблизительная стоимость эвакуации 1700 гривен, и плюс 300 гривен за каждые сутки штрафплощадки", – говорит главный инспектор по парковкам Сергей Крицкий.

Нарушения муниципальные инспекторы фиксируют в специальном приложении.

"Фиксируем на наши сертифицированные устройства. Также у нас есть видеорегистратор", – уточнил главный инспектор Крицкий.

Определить владельца машины инспектору помогают коллеги в офисе. Информацию передают по телефону. К концу года система станет автоматизированной.

"Речь идет о доступе к единой базе административных правонарушений. Он уже работает в тестовом режиме", – сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Штрафовать автовладельцев в центре Киева начали на этой неделе. Раньше – только предупреждали.

Напомним, массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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