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На столичных штрафплощадках не хватает мест для машин "героев парковок"

17 июля, 10:19

Штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены

Фото: КП «Киевтранспарксервис»
Фото: КП «Киевтранспарксервис».

Массовая эвакуация машин "героев парковки" в центре столицы аукнулась неожиданной проблемой. В КП "Киевтранспарксервис" сообщили, что штрафплощадки на ул. Хоткевича и Пуховской уже переполнены.

На предприятии готовят новую штрафплощадку в Деснянском районе на 100 авто.

Ранее сообщалось, что на Минском массиве в Оболонском районе столицы местные жители наказали нарушителей парковки, бросив на их автомобили старые покрышки. 

Напомним, что на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева автохам протаранил кирпичную лестницу. Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел. 

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


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Тег Киев, парковка, штрафплощадка

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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