"Борисполь" сохранил место в тройке лучших аэропортов Восточной Европы

Рейтинг составлен британской частной консалтинговой компанией Skytrax

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook.

"Борисполь" сохранил место в тройке лучших аэропортов Восточной Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cdf/c73/5c9cdfc734d92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cdf/c73/5c9cdfc734d92.jpg 2019-03-28T16:59:00+02:00 Транспорт Рейтинг составлен британской частной консалтинговой компанией Skytrax

Международный аэропорт "Борисполь" сохранил третье место в рейтинге лучших аэропортов в Восточной Европе, который составляет британская консалтинговая компания Skytrax.

Лидером рейтинга стал аэропорт "Будапешт" (Венгрия). На втором месте расположился "Таллинн" (Эстония).

Четвертое место занял аэропорт "Бухарест" (Румыния), а пятое – "Белград" (Сербия).

Skytrax — британская частная консалтинговая компания, которая специализируется на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Она предоставляет информацию о более чем 210 авиакомпаниях и 65 аэропортах на основе различных видов опросов пассажиров.

Напомним, после начала работы в Украине ирландского лоукостера Ryanair международный аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать терминал F. Его откроют 31 марта в тестовом режиме.

Также сообщалось, что самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя" в феврале, стали KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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