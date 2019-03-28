"Борисполь" сохранил место в тройке лучших аэропортов Восточной Европы
Рейтинг составлен британской частной консалтинговой компанией Skytrax
Международный аэропорт "Борисполь" сохранил третье место в рейтинге лучших аэропортов в Восточной Европе, который составляет британская консалтинговая компания Skytrax.
Лидером рейтинга стал аэропорт "Будапешт" (Венгрия). На втором месте расположился "Таллинн" (Эстония).
Четвертое место занял аэропорт "Бухарест" (Румыния), а пятое – "Белград" (Сербия).
Skytrax — британская частная консалтинговая компания, которая специализируется на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Она предоставляет информацию о более чем 210 авиакомпаниях и 65 аэропортах на основе различных видов опросов пассажиров.
Напомним, после начала работы в Украине ирландского лоукостера Ryanair международный аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать терминал F. Его откроют 31 марта в тестовом режиме.
Также сообщалось, что самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя" в феврале, стали KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:
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