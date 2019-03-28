Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

"Борисполь" сохранил место в тройке лучших аэропортов Восточной Европы

Сегодня, 16:59

Рейтинг составлен британской частной консалтинговой компанией Skytrax

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook
Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook.
"Борисполь" сохранил место в тройке лучших аэропортов Восточной Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cdf/c73/5c9cdfc734d92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cdf/c73/5c9cdfc734d92.jpg Транспорт Рейтинг составлен британской частной консалтинговой компанией Skytrax

Международный аэропорт "Борисполь" сохранил третье место в рейтинге лучших аэропортов в Восточной Европе, который составляет британская консалтинговая компания Skytrax.

Лидером рейтинга стал аэропорт "Будапешт" (Венгрия). На втором месте расположился "Таллинн" (Эстония).

Четвертое место занял аэропорт "Бухарест" (Румыния), а пятое – "Белград" (Сербия).

Skytrax — британская частная консалтинговая компания, которая специализируется на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Она предоставляет информацию о более чем 210 авиакомпаниях и 65 аэропортах на основе различных видов опросов пассажиров.

Напомним, после начала работы в Украине ирландского лоукостера Ryanair международный аэропорт "Борисполь" решил расконсервировать терминал F. Его откроют 31 марта в тестовом режиме.

Также сообщалось, что самыми пунктуальными авиакомпаниями, которые выполняли рейсы из "Борисполя" в феврале, стали KLM, Qatar Airways, Georgian Airways и Iraqi Airways. Они продемонстрировали пунктуальность в 100% случаев.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Борисполь, аэропорт, аэропорт Борисполь

Вы сейчас просматриваете новость " "Борисполь" сохранил место в тройке лучших аэропортов Восточной Европы". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иностранец хотел дать взятку пограничнику в "Борисполе"

19 марта, 10:42

Попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии

Украинский лоукостер "переезжает" в "Борисполь"

28 февраля, 16:54

Авиакомпания SkyUp будет пользоваться расконсервированным терминалом F

В аэропорту "Борисполь" иностранец напал на пограничника

25 января, 11:19

Мужчина не хотел покидать территорию Украины и лететь обратным рейсом

В аэропорту "Борисполь" полтора часа не мог приземлиться самолет

23 января, 14:50

Самолет кружил полтора часа, вырабатывая топливо

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Еще две области: озвучен новый план Путина по захвату Украины

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Ученые назвали овощ для снижения давления

Известное лекарство признано смертельно опасным

Паралимпийка Бренне Хакаби снялась для журнала. Фото

С вещами на выход: власти планируют сносить "хрущевки"

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами