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Голограмма на заседании: Розенко опроверг задержание и.о. главы Фонда госимущества

9 июля, 16:08

Вице-премьер отметил, что сейчас Виталий Трубаров находится на заседании

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко опроверг задержание исполняющего обязанности главы Фонда госимущества Виталия Трубарова и заявил, что руководитель ФГИ сейчас находится на заседании комитета Кабмина. Опровержение Розенко опубликовал вместе с фото на своей странице в Facebook.

"Здесь прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... Хм... А кто же у меня сейчас на заседании правительственного комитета присутствует. Голограмма? Нет?", – написал Розенко.

Как сообщали новости "Сегодня", стало известно, сколько получила Украина от сдачи госимущества в аренду. Виталий Трубаров рассказывал, что поступления от платы за аренду госимущества в июне 2019 года принесли государственному бюджету 128 млн грн.

"Шаг за шагом опережаем плановые показатели. 67 процентов выполнения за полгода, а к концу года выходим на более чем +30 процентов и сможем в государственную казну перечислить более 1,5 млрд грн", – отметил он.

В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий анонсировал подозрение одному из министров. В СМИ сообщали со ссылкой на источник, что речь якобы идет о министре энергетики и угольной промышленности Украины Игоре Насалике. Однако антикоррупционеры взялись не только за государственных топ-чиновников, но и за судей.

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Тег задержание, ФГИУ, глава, Розенко, Павел Розенко, Трубаров

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