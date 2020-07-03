"Давай я тебя вытолкаю!": в Киеве водитеть троллейбуса устроила драку за просьбу одеть маску (видео)

Агрессивная дама вытащила мужчину из салона, толкала его и ругалась матом

В Киеве водитель троллейбуса вытолкала из салона пассажира за то, что тот обратил внимание, что она находится за рулем без маски. Видео скандального поведения сотрудницы "Киевпастранса" выложил в соцсетях Артур Витив‎.

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Инцидент произошел в троллейбусе №14 (бортовой номер 1917). Так, мужчина в маске обратился к женщине, которая ехала со спущенной маской в салоне троллейбуса, с просьбой надеть ее. Женщина отреагировала агрессивно. Тогда он пригрозил вызвать полицию и предоставить им видеоподтверждение. Отметим, в условиях карантина ездить без маски нельзя, за это предусмотрен серьезный штраф.

Внезапно к спору присоединилась водитель троллейбуса.

"Давай я тебя раньше высажу. Давай прям сейчас вытолкаю!", – заявила сотрудница "Киевпастранса", которая находилась в это время за рулем.

Когда пассажир, снимавший видео, подошел ближе к водителю, он заметил, что на ней нет средств защиты. "А, так еще и вы без маски!", – сказал он.

Услышав это, водитель резко остановила троллейбус посреди дороги, выскочила из транспортного средства и начала вытаскивать пассажира из салона, сопровождая своя действия отборной бранью. На улице она устроила потасовку, разбив экран его телефона.

"Попросил одеть маску, получил неадекватного водителя... Именно в этот троллейбус в масках нельзя?" – написал автор видео.

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Напомним, 2 июля городская электричка шокировала жителей Троещины количеством пассажиров в вагонах. Они выглядят крайне переполненными. Судя по фотографиям, пассажиры плотно "утрамбовались" в вагоны, забыв о социальной дистанции, а местами – и о масках. В комментариях переполненный поезд называют CovidRail и сравнивают с индийскими, на которых пассажиры и вовсе едут на крыше.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице могут ограничить работу общественного транспорта, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться. Он подчеркнул, что городские власти рассматривают вопрос возможного возвращения строгих ограничений.

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