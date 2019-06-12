ДТП в Киеве: названы самые опасные места города (инфографика)

Больше всего ДТП в Голосеевском районе, а Деснянский самый спокойный

Фото: А.Ракитин, Сегодня

По данным патрульной полиции Киева, за пять месяцев 2019 года в городе произошло больше 16 тысяч аварий, из них чуть меньше тысячи — с потерпевшими. За аналогичный период прошлого года случаев ДТП зафиксировано значительно меньше — 15,1 тыс. За примерами далеко ходить не нужно. Только за последние несколько дней случился ряд масштабных происшествий: на Гостомельском шоссе перевернулась огромная фура, на пр-те Курбаса разбилась легковушка, а возле БСП авто врезалось в столб.

В лидерах по аварийности — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы, а вот на Троещине ездить безопаснее (см. инфографику). Водители знают и самые опасные улицы, где часто происходят ДТП.

"На проспекте Победы почти каждый день бьются, здесь всегда огромный поток машин. Гостомельское шоссе вообще все называют "трассой смерти", тут часто гибнут люди. Много аварий бывает на Броварском проспекте, на Телиги", — перечисляет водитель Игорь Кравец.

Фото: Сегодня

Копы называют основные причины ДТП — нарушение правил маневрирования (47%), несоблюдение дистанции (25%) и превышение скорости (13%).

"Если отдельно анализировать ДТП с пострадавшими, то тут к причинам стоит еще добавить аварии из-за вождения в состоянии опьянения и нарушение правил проезда перекрестков. По видам ДТП преобладают столкновения двух и более авто (75%), наезд на транспортное средство, которое стоит (16%)", — говорят в патрульной полиции.

И отмечают, что самое аварийное время для столицы — это пятницы, с 17 до 18 часов. В этот период наблюдается увеличенный автопоток, особенно в направлениях выездов из Киева. Люди в предвкушении выходных спешат побыстрее домой или на отдых, а где спешка — там и проблемы. Впрочем, цифры неудивительны, если учесть, что на дороги столицы ежедневно выезжает около 750 тысяч машин. Напомним, что, по последним исследованиям, Киев занял 13-е место из 403 в рейтинге самых перегруженных автомобилями городов мира.

В полиции говорят, что самый простой способ минимизировать количество аварий — это соблюдение водителями правил дорожного движения. Но, увы, пока нарушают очень часто. Так, с начала года патрульные составили админпротоколы за нарушение требований дорожных знаков на более 10 тысяч водителей. Более 4200 протоколов "выписали" за проезд на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на высокие штрафы (10,2—40,8 тыс. грн), продолжают жители садиться и пьяными за руль. Инспекторы зафиксировали почти 5000 таких случаев. Причем несколько сотен человек попадались второй и даже третий раз в течение года.

Также среди распространенных нарушений — превышение скорости. Только с помощью приборов TruCam за недолгое время их работы уже поймали более 12 тысяч лихачей. Напомним, этими устройствами сейчас измеряют скорость на пр-те Соборности, Бажана, Победы, Броварском, ул. Борщаговской и Саперно-Слободской, на Набережном и Столичном шоссе.

Как сообщали новости "Сегодня", на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06).

При этом за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Также за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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