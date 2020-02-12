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Электронные ученические для школьников в Киеве: когда раздадут и как они выглядят

12 февраля, 15:50

Александр Марущак

Электронные проездные билеты для школьников будут выдаваться бесплатно

Фото: ‎Ксюша Вернигора‎ для Транспорт Києва

Фото: ‎Ксюша Вернигора‎ для Транспорт Києва

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Киевским школьникам начали выдавать электронные ученические билеты. Об этом родители пишут в группе "Транспорт Киева" и обсуждают дизайн документа. Многие, кстати, им не очень довольны.

"Приятная новость!!! Детям в школе уже выдают электронные ученические", - написала Ксюша Вернигора.

Впрочем, как пояснили сайту "Сегодня" в департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации, выдавать электронные билеты они еще не начали.

"Пока электронные ученические билеты мы разослали по некоторым школам города. И не по всем, а только по тем, которые участвуют в пилотном проекте и предоставили нам все свои данные. Если кто-то уже раздал ученические билеты, то они сделали это под свою ответственность. Мы планируем начать выдачу ученических билетов на следующей неделе", – пояснили сайту "Сегодня" в департаменте.

Там добавляют, что уже готовы 28 тысяч проездных документов для школьников Киева, а позже появятся еще 295 тысяч.

"Электронные проездные билеты для школьников будут выдаваться бесплатно. Но в случае их потери или неисправности, повторно их нужно будет заказывать за счет родителей. При помощи электронного билета школьники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. В будущем в них добавится другой функционал. Например, проход через турникеты в школу, если она оборудована таким. При помощи билета школьники смогут заходить в электронный кабинет ученика, когда он будет создан. Это будет многофункциональная ID-карта киевского школьника", – добавляют в департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Ранее "Сегодня" писали об электронных ученических. Об их функционале смотрите в инфографике:

Чтобы посмотреть инфографику в большем размере, откройте ее в новом окне

Чтобы посмотреть инфографику в большем размере, откройте ее в новом окне / Фото: Сегодня

Тем временем в Киеве местный житель призывал власти ввести плату за въезд в столицу.

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Киев проездной е-билет

Источник: Сегодня

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