Еще один мост "на костылях" в Киеве ждет ремонта (фото)

На Воздухофлотском путепроводе еще в прошлом году появились металлические подпорки

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Киевляне интересуются, когда начнется ремонт Воздухофлотского путепровода. Напомним, в 2018 году с его конструкций коммунальные службы в срочном порядке убирали опасные куски бетона, которые могли упасть на прохожих. Сейчас в этом месте построена крытая галерея для пешеходов, а сама конструкция моста подперта мощными металлическими "костылями".

Как пояснили нам в КК "Киевавтодор", металлические подпорки появились под путепроводом в прошлом году.

"Этот путепровод нуждается в реконструкции, его нужно капитально ремонтировать. Чтобы не возникало аварийных ситуаций, его усилили временными усиливающими конструкциями. Они там уже давно установлены, как и крытая галерея для пешеходов", – рассказали сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

Там пока не могут сказать, когда начнутся работы по ремонту этого моста, все зависит от городского бюджета.

"Мы постоянно подаем этот путепровод в перечень объектов, которые требуют срочного ремонта. Как только будут выделены средства – работы на нем начнутся", – добавляют в коммунальной корпорации.

О необходимости ремонта Возухофлотского путепровода в КГГА заговорили сразу после обрушения части конструкций на Шулявском путепроводе в феврале 2017 года. По словам экспертов, этот объект не начинают ремонтировать из-за того, что он находится близко от Шулявского путепровода, который сейчас строится заново. Если и его частично закрыть на ремонт – этот район превратится в сплошной затор. Работы по ремонту моста над проспектом Победы начнут после завершения ремонта путепровода на Шулявке.

Напомним, Воздухофлотский путепровод был построен в 1956-1958 года прошлого века. Его длина 60 метров, а ширина 20 метров. На путепроводе до сих пор остались серпы, молоты и колосья, которыми он был украшен в советские времена.

Подробнее о строительстве Шулявского путепровода смотрите в сюжете:

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