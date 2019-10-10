Футбол в Киеве: метро будет работать дольше, а улицы в центре перекроют

Фото: superomsk.ru

14 октября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоится квалификационный матч "Евро-2020" между национальными сборными командами Украины и Португалии. Для безопасного движения болельщиков, пешеходов и пассажиров в движение транспорта внесут изненения, сообщает КГГА.

Так, движение всех видов транспорта запретят на время проведения марша болельщиков сборной Украины по пути его следования: парк им. Тараса Шевченко – ул. Льва Толстого – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Рогнединская – ул. Эспланадная – Спортивная площадь Троицкая площадь – ГП НСК "Олимпийский".

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Кроме того, в ночь с 14 на 15 октября столичный метрополитен будет работать на час дольше.

Также предусмотрен запрет:

с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября – остановки и стоянки транспорта на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской)

с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября – остановки и стоянки транспорта на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского) и на ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской)

с 18:00 14 октября до 01:00 15 октября – движения транспорта на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского), ул. Жилянской (от ул. Большой Васильковской), ул. Шота Руставели (от ул. Жилянской до ул. Бассейной), кроме наземного пассажирского транспорта;

с 16:00 14 октября до 01:00 15 октября – движения транспорта на ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской), кроме наземного пассажирского транспорта;

с 23:00 14 октября до 01:00 15 октября – движения транспорта на ул. Большой Васильковской (от ул. Деловой до ул. Жилянской), кроме наземного пассажирского транспорта.

Напомним, в эти выходные, 13 и 14 октября, из-за строительства Шулявского путепровода и перекрытия движения в районе развязки, изменятся маршруты нескольких троллейбусов. В частности, закрывается движение троллейбусов маршрутов № 5, 7, 92н, 93Н, 94н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода.

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