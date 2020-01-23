Гололед парализовал Киев: на дорогах – каток, пробки и массовые ДТП (видео)

Фото: Віктор Якименко/Facebook

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На столичных дорогах утром в четверг, 23 января, наблюдаются серьезные пробки, а водители сообщают о гололеде.

В частности, настоящий каток образовался на Минском шоссе со стороны новой Окружной, соединяющей Киев с Гостомелем, Ирпенем и Бучей:

Также, как сообщает dtp.kiev.ua, в связи со скользкой дорогой на проспекте Героев Сталинграда напротив Института гидробиологии водитель Toyota не справился с управлением и снес секцию тротуарного забора.

Согласно данным сервиса Google Maps, утром по городу произошло по меньше мере 10 аварий.

Движение усложнено традиционно на Южном, Дарницком мостах, на мосту Патона, мосту Метро и Северном мосту.

Серьезные пробки, по данным киевлян, на Саперно-Слободской улице:

/ Фото: dtp.kiev.ua

Там, по предварительной информации, столкнулись четыре машины. На данный момент о пострадавших не сообщается.

Кроме того, в тянучках сегодня проспекты Победы, Леся Курбаса и Академика Палладина, бульвар Дружбы народов и улица Бойчука.

Вместе с тем, в КК "Киевавтодор" накануне сообщали, что получили новую технику для обработки дорог, которую можно использовать во все сезоны.

Отметим, что на 23 января синоптики снова прогнозируют в Киеве сильные порывы ветра и мокрый снег.

Напомним, в Киеве 28 декабря днем мэр Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому мосту. Прибыв на место в костюме Деда Мороза, градоначальник проехался по мосту на мотоцикле, после чего по новому путепроводу поехали десятки автомобилей. Сначала движение было открыто лишь в одном направлении – в сторону улицы Елены Телиги. Однако водителям пришлось волноваться недолго: в направлении улицы Вадима Гетьмана поток машин также пустили – спустя пару минут.

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