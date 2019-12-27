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Тестирование Шулявского моста: видео

27 декабря, 13:45

После укладки асфальта на путепроводе пришла пора проверить качество выполненных работ

Мостостроители продолжают работы на Шулявском путепроводе в Киеве. После того как на нем было уложено асфальтное полотно , власти столицы приняли решение о тестировании путепровода.

Сайт "Сегодня" транслировал в прямом эфире, как это происходит:

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря были соединены все пролеты Шулявского моста. Конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение.

Также Киеврада разрешила выкупить цех, который нужно снести рядом с мостом. Чиновники объясняют, что это необходимо для продолжения реконструкции развязки, в которую входит Шулявский путепровод.

Стоит напомнить, что в Киевской городской госадминистрации сделали заявление о сроках строительства объекта, заверив, что работы идут в соответствии с графиком.

Смотрите также в сюжете, как в ходе реконструкции Шулявского путепровода были обнаружены снаряды времен Второй мировой войны:

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строительство тестирование шулявский путепровод шулявский мост

Источник: Сегодня

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