Грузовикам могут запретить въезд в Киев из-за снегопада
Водителей просят учесть этот факт при проезде через столицу
В связи с сильным снегопадом и метелью в Киев могут запретить въезд большегрузному и крупногабаритному транспорту. Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что запрет может действовать с 17:00 до 21:00. Это должно позволить минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
"О введении такого запрета будет сообщено дополнительно. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", – добавили в КГГА.
Кроме того, на маршрутах общественного транспорта из-за снега и гололеда введено оперативное положение – курсирование с отклонением от графика движения. Также с 9 утра на круглосуточный режим переведен штаб по организации мероприятий по противодействию угрозам во время осложнения погодных условий.
Напомним, ранее мы писали, что столица практически остановилась в сильных заторах. Наиболее сложно движется транспорт на ключевых магистралях и в центре города. Также пробки на Южном, Дарницком мосту, мосту Патона и на съездах с Северного моста.
Синоптики и ГСЧС Украины объявили штормовое предупреждение в центральных и северо-восточных областях. Отмечается, что в Харьковскую и Луганскую области снегопады придут ночью 24 января.
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