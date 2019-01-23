Грузовикам могут запретить въезд в Киев из-за снегопада

Водителей просят учесть этот факт при проезде через столицу

Фото: Александр Яремчук

Грузовикам могут запретить въезд в Киев из-за снегопада //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/824/287/5c482428782fe.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/824/287/5c482428782fe.jpg 2019-01-23T10:43:24+02:00 Транспорт Водителей просят учесть этот факт при проезде через столицу

В связи с сильным снегопадом и метелью в Киев могут запретить въезд большегрузному и крупногабаритному транспорту. Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что запрет может действовать с 17:00 до 21:00. Это должно позволить минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

"О введении такого запрета будет сообщено дополнительно. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", – добавили в КГГА.

Кроме того, на маршрутах общественного транспорта из-за снега и гололеда введено оперативное положение – курсирование с отклонением от графика движения. Также с 9 утра на круглосуточный режим переведен штаб по организации мероприятий по противодействию угрозам во время осложнения погодных условий.

Напомним, ранее мы писали, что столица практически остановилась в сильных заторах. Наиболее сложно движется транспорт на ключевых магистралях и в центре города. Также пробки на Южном, Дарницком мосту, мосту Патона и на съездах с Северного моста.

Синоптики и ГСЧС Украины объявили штормовое предупреждение в центральных и северо-восточных областях. Отмечается, что в Харьковскую и Луганскую области снегопады придут ночью 24 января.

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