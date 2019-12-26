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"Идеально ровная волнистость". В сети обсуждают фото укладки асфальта на Шулявском мосту

26 декабря, 09:17

На Шулявском путепроводе полным ходом идут работы по асфальтированию

Фото: Павел Авдокушин/Facebook

Фото: Павел Авдокушин/Facebook

Киевлянин Павел Авдокушин опубликовал фотографии укладки асфальта на Шулявском путепроводе в Киеве, где с марта этого года продолжаются ремонтные работы.

"Шулявка продолжает "отжигать"! Вчера почти заасфальтировали половину заезда с Гетьмана, а сегодня уже успели заасфальтировать половину съезда на Довженко! Уезжал около шести: сказали, что Довженко будут до победного делать и параллельно снова асфальтировать Гетьмана – на этот раз закатают в асфальт уже сторону съезда. Как раз закончили делать верхний слой ЩПС+Ц. Залили шов и шкафную стенку на Довженко. Залили часть подферменников. Смонтировали почти все ограждение моста с обеих сторон", – написал Авдокушин в подписи к фото.

Кроме того, под путепроводом уже ставят отбойник-разделитель.

При этом жители столицы обратили внимание на то, как уложен асфальт на мосту. Так, киевляне отметили "волнистость" асфальта и пошутили, что его уложили "идеально ровно".

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря были соединены все пролеты Шулявского моста. Конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение.

Также Киеврада разрешила выкупить цех, который нужно снести рядом с мостом. Чиновники объясняют, что это необходимо для продолжения реконструкции развязки, в которую входит Шулявский путепровод.

Смотрите также в сюжете, как в ходе реконструкции Шулявского путепровода были обнаружены снаряды времен Второй мировой войны:

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Киев шулявский мост асфальтирование

Источник: Сегодня

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