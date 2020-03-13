Истории великих украинских спортсменок появились в поездах киевского метро (видео)

Во время поездки можно узнать о взлетах и падениях Ирины Мерлени, Яны Клочковой, Ольга Харлан и не только

Истории украинских спортсменок теперь можно узнать прямо в поездах киевского метрополитена. Организаторы проекта хотят привлечь внимание к современным национальным героев. Посмотреть вместе с новостями "Сегодня" на свою собственную историю в подземку спустилась олимпийская чемпионка по вольной борьбе Ирина Мерлени.

Золото на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, бронза на Олимпиаде в Пекине, три победы на чемпионате мира по вольной борьбе. Все это – достижения Ирины Мерлени. Теперь ее история запечатлена в киевском метро. А компанию ей составили выдающиеся спортсменки – Оксана Ботурчук, Яна Клочкова, Ольга Харлан, Елена Юрковская, Александра Кононова и Мария Помазан. Именно они выигрывали олимпиады и паралимпиады по легкой атлетике, плаванию, фехтованию и биатлону, и прославили Украину на весь мир.

"Надо, чтобы молодежь знала о наших людях, которые действительно поднимают авторитет нашего государства во всем мире", – говорят пассажиры метро.

Своими эмоциями от увиденного делится и сама Ирина Мерлени:

"Они видят то, чего достигли мы, и верят в себя еще больше. Всегда очень приятно и ответственно быть для кого-то примером".

А начали этот проект, чтобы поддержать украинскую спортивную драму "Пульс". Эта картина рассказывает о паралимпийской чемпионке по легкой атлетике Оксане Ботурчук.

Наталья Макогон, пресс-секретарь Киевского метрополитена:

"Для нас важно, чтобы эта городская инфраструктура – метро и не только метро – была максимально доступна для всех людей. Для того, чтобы люди были сосредоточены на достижении результата и им не надо было преодолевать банальности пути к этому результату".

Поезд будет курсировать по синей ветке метро в течение месяца. Таким образом, в метрополитене хотят, чтобы об украинских героинях помнили не только во время праздников или соревнований. А теперь имя Ирины Мерлени можно увидеть еще и на Площади звезд в Киеве.

На аллее собраны имена 44 выдающихся украинцев, и большинство из них – спортсмены. Среди них и выдающиеся олимпийские чемпионки Яна Клочкова и Ольга Харлан.

А тем временем продолжается эпопея с 4G в киевском метро. Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, когда появится интернет в киевском метро. К слову, 5 марта станция метро "Академгородок" стала первой, где появилась связь нового поколения.

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