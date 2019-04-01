Изменение скоростного режима в Киеве: где с 1 апреля можно разогнаться до 80 км/час

На участках 17 улиц нет наземных пешеходных переходов

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Изменение скоростного режима в Киеве: где с 1 апреля можно разогнаться до 80 км/час //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1fb/2b3/5ca1fb2b300f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1fb/2b3/5ca1fb2b300f9.jpg 2019-04-01T14:51:00+03:00 Транспорт На участках 17 улиц нет наземных пешеходных переходов

На 17 улицах столицы с 1 апреля до 1 ноября возвращается скоростной режим езды 80 км/ч. Соответствующее решение было ранее принято Киеврадой.

Так, на этих участках нет наземных пешеходных переходов, также там отсутствуют пересечения транспортных потоков на одном уровне.

Скоростной режим предусмотрен на:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большой Кольцевой дороге (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городской (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевой дороге (от пр. Победы до ул. Трублаини);

автодороге Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);

просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Северного моста);

просп. Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянском шоссе;

Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичном шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободской (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварском (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Ограничения в скорости езды в 50 км/ч были введены в связи с осенне-зимним периодом.

Ранее сообщалось, что с 20 марта в Киевской области стартовал ежегодный весенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом.

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