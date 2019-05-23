В аэропорту "Киев" открыли обновленный за 630 млн гривен терминал

Площадь терминала существенно увеличилась

Фото: facebook.com/pg/airportkiev.

Сегодня в столичном аэропорту "Киев" ("Жуляны") имени Игоря Сикорского открыли расширенный терминал А. На работы по расширению аэровокзала ушло 630 миллионов гривен.

Площадь терминала составляла на момент открытия 14 200 кв. м., а после реконструкции увеличилась на 9500 кв.м. и сейчас составляет – 23 700 кв.м.

"Теперь в аэропорту вдвое увеличится пропускная способность, тем самым улучшится сервис и комфорт для путешественников", – сообщают в аэропорту.

Для осуществления регистрации на первом этаже будет 20 стоек регистрации и девять пунктов надзора за авиабезопасностью, а на втором этаже заработал 21 пункт пограничного контроля. Кроме, того в терминале появились фуд-корты и сувенирные лавки.

Кроме того, на площади у аэропорта перед обновленным крылом терминала А построен новый паркинг на 135 паркомест, это увеличит парковку аэропорта почти на 40%. Однако некоторые пассажиры жалуются, что этого недостаточно, ведь машин заезжает намного больше и многие из них вынуждены парковаться у входа к терминалам.

Напомним, терминал А был построен к чемпионату Евро-2012 и открыт 17 мая 2012 года.

К слову, в аэропорту отчитались о увелении пассажиропотока, так за январь-апрель 2019 года аэропорт "Киев" обслужил 854 тыс. 400 пассажиров, что на 36,5% больше, чем в январе-апреле 2018 года.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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