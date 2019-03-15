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Киев парализован пробками: по городу более 20 ДТП

Сегодня, 09:54

Хуже всего ситуация в центре, на Большой Окружной, на Академика Глушкова и на Богатырской

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Киев парализован пробками: по городу более 20 ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b59/bf0/5c8b59bf05e18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b59/bf0/5c8b59bf05e18.jpg Транспорт Хуже всего ситуация в центре, на Большой Окружной, на Академика Глушкова и на Богатырской

Киев в пятницу, 15 марта, традиционно парализовали утренние пробки. По данным сервиса Google Maps, в городе зафиксировано более 20 ДТП.

Хуже всего ситуация на улицах Богатырская, Новоконстантиновская, тянучки наблюдаются на Набережном шоссе в сторону Подола, на Грушевского – в сторону Европейской площади, на Петровской аллее, улице Шелковичной. На Бассейной и бульваре Леси Украинки также пробки, на Большой Васильковской – от станции метро "Дворец Украина" до "Олимпийской".

Проблемы с движением транспорта утром также на Демеевской площади, Голосеевский проспект едва движется от парка до метро "Голосеевская", а недалеко от ВДНХ в сторону выезда из Киева произошло ДТП. Также парализован пробками въезд в Киев со стороны Одесской трассы – на Академика Глушкова ДТП близ автосалона.

Не лучше ситуация и на Вячеслава Черновола, практически не двигается транспорт на Большой Окружной и на улице Киевской.

Ранее сообщалось, что виновник смертельного ДТП на улице Нижнеюрковской в Подольском районе Киева, который после аварии был госпитализирован и сбежал из больницы, задержан и отправлен под арест.

Напомним, в селе Яблоновка Макаровского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля погибли пятеро человек и один пострадал.

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Тег Киев, ДТП, пробки, заторы

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