Киев сковали пробки: куда сейчас лучше не ехать

В Киеве по состоянию на 17:40 в городе наблюдается несколько крупных заторов. Особенно сильно загружены дороги в центре города. Так, плотный затор в двух направлениях – на бульваре Тараса Шевченко ближе к Бессарабской площади, также масштабные пробки – на улицах Саксаганского, Жилянской, Бассейной и Крещатике – там произошло несколько ДТП. Также из-за аварии – масштабная пробка на Броварском проспекте, от станции метро "Дарница" почти до "Лесной".
Скрин-шот сервиса Google Maps
Согласно данным Google Maps, так же в заторах стоят бульвары Дружбы Народов (в направлении набережной) и Леси Украинки, Набережно-Крещатицкая в направлении центра, а также – Гаванский мост и мост Метро. Затор наблюдается на проспекте Степана Бандеры в районе станции метро "Почайная".
Скрин-шот сервиса Google Maps
Напомним, во время празднования Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины Независимости Украины предусмотрены изменения в организации дорожного движения.
Кроме того, предусмотрен запрет парковки транспортных средств в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий. Водителей просят учесть указанные ограничения движения, планируя поездки по городу.
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