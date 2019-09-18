Киев сковали пробки: куда сейчас лучше не ехать

В городе – масштабные заторы и проблемы с общественным транспортом

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В столице вечером наблюдаются большие пробки. По состоянию на 19:30, в связи с перекрытием моста Метро из-за угрозы взрыва, автомобилисты, ехавшие на Левый берег, заполонили другие мосты и магистрали, ведущие к ним. Кроме того, в Киеве в час пик на нескольких станциях красной ветки столичного метрополитена образовалась давка.

Так, масштабные пробки наблюдаются на мосту Патона, на Южном и Северном – также движение усложнено. Большие заторы – на бульваре Дружбы Народов, Набережном шоссе и Днепровской набережной.

Реклама

Также движение затруднено из-за большого потока автомобилей на Левом берегу – в частности, на Харьковском и Дарницком шоссе, Броварском проспекте, улице Раисы Окипной.

Проблемы с проездом и в центральной части города – в пробках стоят бульвар Тараса Шевченко, Большая Васильковская, бульвар Леси Украинский, Крещатик. На больших магистралях также заторы, проезд затруднен на улицах Саперно-Слободской и Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте и проспект Победы.

Тем временем, пассажиры общественного транспорта жалуются на перебои в работе маршруток и автобусов: они идут переполненные, либо и вовсе не приезжают, застряв в пробках. Так, очень много людей на остановках возле метро "Позняки" и "Дарница".

Напомним, сегодня на "красной" ветке метро в Киеве были закрыты несколько станций, проезд по мосту Метро ограничен. Позже стало известно, что вооруженный неизвестный угрожает взорвать мост.

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама