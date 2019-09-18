Коллапс в метро Киева: на станциях красной ветки – большая давка

Фото: пресс-служба Нацполиции Киева

В Киеве в час пик на нескольких станциях красной ветки столичного метрополитена образовалась давка. Напомним, час тому назад неизвестные сообщили о заминировании нескольких станций. В результате поезда на этой линии курсируют от Академгородка до Крещатика, и от Лесной до Дарницы. Пассажиров на Крещатике и Дарнице высаживают из поездов. В результате на платформах образовалась давка.

Тем временем, по данным пассажиров, на Дарнице дежурные по станции сообщили, что движение может быть восстановлено через 1,5-2 часа. Так что людям советуют пересаживаться на наземные виды транспорта.

Также неспокойно на мосту Метро, где вооруженный неизвестный мужчина угрожает взорвать мостовой переход.

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На место прибыли нацгвардийцы, пожарные, полиция, скорая и другие специальные подразделения, но пока безрезультатно, сообщает "Киев Оперативный". Кстати, стало известно, что на мост человек приехал на автомобиле Opel (AA8253XK), которым частично и заблокировал движение по мосту. Также, свидетели говорят, что полиция запустила дрон, который злоумышленник расстрелял.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в центре Киева мужчина с пистолетом напал на компанию молодежи. По словам очевидцев, нападавший держал в руках бутылку коньяка, которую распивал "из горла". Он начал приставать к их подруге и, когда компания сделала ему замечание, начал махать руками, а потом выхватил из куртки пистолет и пытался приставить его к голове одного из парней.

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