Киев снова застыл в тянучках: из-за пробок не выехать с Левого берега

Столичные дороги утром во вторник, 2 июня, снова сковали серьезные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, проблематично выехать с Левого берега. В частности, парализованы тянучками Северный мост, улица Бальзака, бульвар Перова, улица Братиславская, Броварской проспект, часть моста Метро.
Сложно проехать по проспекту Соборности, Дарницкому шоссе и Дарницкому мосту.
В тянучках утром проспект Бажана и небольшие тянучки есть на Южном мосту.
Традиционно пробки наблюдаются на Подоле и в центре. Так, не проехать на Набережному шоссе, Петровской аллее, улице Грушевского, в районе Цирка на проспекте Победы, на улице Жилянской и Воздухофлотском проспекте.
На Шулявке, Отрадном и Борщаговке также проблематичная ситуация с проездом – в заторах улица Гетьмана, проспект Гузара.
Стоят и проспекты Лобановского, Голосеевский, улица Заболотного, Большая Окружная, въезд со стороны Крюковщины, проспект Палладина.
Напомним, что с 23 мая в столице запустили наземный общественный транспорт, а с 25 мая начало работать метро.
При этом в прошлом месяце в Киеве наблюдался транспортный коллапс.
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