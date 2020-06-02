Киев снова застыл в тянучках: из-за пробок не выехать с Левого берега

Также заторы есть в центре, на Большой Окружной

Столичные дороги утром во вторник, 2 июня, снова сковали серьезные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, проблематично выехать с Левого берега. В частности, парализованы тянучками Северный мост, улица Бальзака, бульвар Перова, улица Братиславская, Броварской проспект, часть моста Метро.

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Сложно проехать по проспекту Соборности, Дарницкому шоссе и Дарницкому мосту.

В тянучках утром проспект Бажана и небольшие тянучки есть на Южном мосту.

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Традиционно пробки наблюдаются на Подоле и в центре. Так, не проехать на Набережному шоссе, Петровской аллее, улице Грушевского, в районе Цирка на проспекте Победы, на улице Жилянской и Воздухофлотском проспекте.

На Шулявке, Отрадном и Борщаговке также проблематичная ситуация с проездом – в заторах улица Гетьмана, проспект Гузара.

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Стоят и проспекты Лобановского, Голосеевский, улица Заболотного, Большая Окружная, въезд со стороны Крюковщины, проспект Палладина.

Напомним, что с 23 мая в столице запустили наземный общественный транспорт, а с 25 мая начало работать метро.

При этом в прошлом месяце в Киеве наблюдался транспортный коллапс.

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