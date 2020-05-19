Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Транспортный хаос в Киеве: из-за пробок не выехать с Левого берега, а пассажиры стоят в очередях

19 мая, 08:42

Наталья Руда

Ситуацию усугубляет и дождливая погода

В Киеве во вторник, 19 мая, с самого утра дороги уже традиционно сковали серьезные пробки, которые наблюдаются в городе вторую неделю.

Реклама

Так, парализован Левый берег и выезды с него в сторону Правого берега. Проблемы с проездом есть на Южном мосту, на проспекте Бажана почти до станции метро "Харьковская", на Дарницком шоссе, на проспекте Соборности, Дарницкой площади и проспекте Гагарина.

Также заблокирован проезд по мосту Метро, Броварскому проспекту, бульвару Перова и на Братиславской. Не лучше ситуация на Северном мосту, проспекте Шухевича, улице Бальзака и проспекте Маяковского.

Реклама

Усложнен проезд также на проспекте Победы и улице Жилянской в районе Цирка, на Лукьяновке и Подоле, хотя в целом в центре еще можно проехать.

Реклама

В тренде
Киев снова застыл в аномальных пробках: парализованы Левый берег, мосты и десятки проспектов

Скованы тянучками также проспект Лобановского, проспект Победы в районе от станции метро "Житомирская" до станции метро "Берестейская", проспект Академика Палладина, улица Гетьмана, Борщаговская – из центра едва ли не до Индустриального моста, проспекты Курбаса и Гузара.

Пробки также на Голосеевском проспекте, на улице Заболотного и Столичном шоссе, а также на Большой Окружной – проблематично утром выехать из Софиевской Борщаговки, Вишневого, Крюковщины.

Что касается общественного транспорта, то власти пообещали с 19 мая организовать дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов.

Они будут двигаться по маршрутам:

  • № 37 – "Станция метро "Святошин" – жилой массив Западный (с. Чайки)";
  • № 42 – "Улица Митрополита Андрея Шептицкого – улица Елизаветы Чавдар";
  • № 104 – "Бортничи – станция метро "Харьковская".

При этом, как сообщает "Киевпастранс", утром по техническим причинам задерживается движение трамваев №22 по улице Привокзальной.

Вместе с тем очереди на маршрутки, автобусы и троллейбусы в столице никуда не делись. Так, паблик "Киев Оперативный" опубликовал фото очереди на Троещине.

/ Фото: Киев Оперативный

Отметим, с 12 мая в столице ослабили карантин, однако общественный транспорт не вернулся в обычный режим работы и продолжает ездить по специальным билетам. Кроме того, подземка закрыта, что провоцирует в городе транспортный коллапс, так как многие пересели на личный транспорт и город вторую неделю стоит в масштабных пробках.

Кличко ранее обратился к Кабмину с просьбой разрешить возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев пробки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве
В Киеве "устал" еще один путепровод: рухнули конструкции (видео)Происшествия
Киев парализовали масштабные пробки: люди часами добираются на работу
Киев парализовали масштабные пробки: люди часами добираются на работуТранспорт
В Киеве на строительстве метро перевернулся грузовик (фото)
В Киеве на строительстве метро перевернулся грузовик (фото)Происшествия
Киев два месяца без метро: очереди на остановках снова растянулись на десятки метров
Киев два месяца без метро: очереди на остановках снова растянулись на десятки метровТранспорт
Киевское метро после карантина: в электричку пустят не больше 100 пассажиров
Киевское метро после карантина: в электричку пустят не больше 100 пассажировТранспорт
Когда заработает метрополитен в Киеве и зачем по тоннелям гоняют пустые поезда
Когда заработает метрополитен в Киеве и зачем по тоннелям гоняют пустые поездаТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...