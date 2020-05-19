Транспортный хаос в Киеве: из-за пробок не выехать с Левого берега, а пассажиры стоят в очередях

В Киеве во вторник, 19 мая, с самого утра дороги уже традиционно сковали серьезные пробки, которые наблюдаются в городе вторую неделю.

Реклама

Так, парализован Левый берег и выезды с него в сторону Правого берега. Проблемы с проездом есть на Южном мосту, на проспекте Бажана почти до станции метро "Харьковская", на Дарницком шоссе, на проспекте Соборности, Дарницкой площади и проспекте Гагарина.

Также заблокирован проезд по мосту Метро, Броварскому проспекту, бульвару Перова и на Братиславской. Не лучше ситуация на Северном мосту, проспекте Шухевича, улице Бальзака и проспекте Маяковского.

Реклама

Усложнен проезд также на проспекте Победы и улице Жилянской в районе Цирка, на Лукьяновке и Подоле, хотя в целом в центре еще можно проехать.

Реклама В тренде Киев снова застыл в аномальных пробках: парализованы Левый берег, мосты и десятки проспектов

Скованы тянучками также проспект Лобановского, проспект Победы в районе от станции метро "Житомирская" до станции метро "Берестейская", проспект Академика Палладина, улица Гетьмана, Борщаговская – из центра едва ли не до Индустриального моста, проспекты Курбаса и Гузара.

Пробки также на Голосеевском проспекте, на улице Заболотного и Столичном шоссе, а также на Большой Окружной – проблематично утром выехать из Софиевской Борщаговки, Вишневого, Крюковщины.

Что касается общественного транспорта, то власти пообещали с 19 мая организовать дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов.

Они будут двигаться по маршрутам:

№ 37 – "Станция метро "Святошин" – жилой массив Западный (с. Чайки)";

№ 42 – "Улица Митрополита Андрея Шептицкого – улица Елизаветы Чавдар";

№ 104 – "Бортничи – станция метро "Харьковская".

При этом, как сообщает "Киевпастранс", утром по техническим причинам задерживается движение трамваев №22 по улице Привокзальной.

Вместе с тем очереди на маршрутки, автобусы и троллейбусы в столице никуда не делись. Так, паблик "Киев Оперативный" опубликовал фото очереди на Троещине.

/ Фото: Киев Оперативный

Отметим, с 12 мая в столице ослабили карантин, однако общественный транспорт не вернулся в обычный режим работы и продолжает ездить по специальным билетам. Кроме того, подземка закрыта, что провоцирует в городе транспортный коллапс, так как многие пересели на личный транспорт и город вторую неделю стоит в масштабных пробках.

Кличко ранее обратился к Кабмину с просьбой разрешить возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама