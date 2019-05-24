Киев застыл в многочисленных пробках и ДТП

В столице произошло более 10 аварий

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Киеве утром в пятницу, 24 мая, наблюдаются многочисленные ДТП и километровые заторы. По данным сервиса Google Maps, в городе зафиксировано более 10 аварий.

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Хуже всего ситуация обстоит на проспекте Победы – пробка тянется от станции метро "Нивки" до "Шулявской", стоит улица Гетьмана и Борщаговская.

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Проблемы на дорогах также и в центре. Застыла в пробках улица Бойчука, Антоновича, Большая Васильковская, Бассейная, Набережное шоссе, Владимирский спуск.

Северный мост свободен, но на проспекте Ватутина произошли сразу три ДТП, на мосту Метро пробка в сторону центра, также тянучки на Миропольской, мост Патона заблокирован заторами, Дарницкий и Южный мосты свободны, однако в пробках остановился проспект Бажана.

Ранее мы писали, что в столице возле станции метро "Сырец" Skoda влетела в грузовик "Киевпасстранс" и опрокинула ее. ДТП произошло, когда две аварийные автовышки ехали чинить контактную сеть троллейбуса. По словам одного из шоферов, по дороге его пыталась обогнать машина такси, а затем – подрезала. Удар после столкновения был настолько сильным, что водителю автовышки не удалось удержать машину на колесах – она перевернулась на бок прямо у остановки общественного транспорта.

Также сообщалось, что в одной из киевских маршруток дверью зажало ребенка.

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