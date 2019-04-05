Киев застыл в пробках: заторы на проспекте Победы и на мостах

Также традиционно в тянучках центр и Большая Окружная

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Киев застыл в пробках: заторы на проспекте Победы и на мостах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f76/5e2/5c8f765e29d36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f76/5e2/5c8f765e29d36.jpg 2019-04-05T08:49:00+03:00 Транспорт Также традиционно в тянучках центр и Большая Окружная

В Киеве утром в пятницу, 5 апреля, наблюдаются серьезные пробки, в городе произошло более пяти ДТП. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Традиционно тянучки в центре – проблемнее всего на Бассейной, Крещатике, на Грушевского и Петровской аллее, на Шелковичной, а также на улицах Саксаганского, Жилянской и Вячеслава Черновола.

Серьезные пробки на проспекте Победы от метро "Житомирская" почти до "Шулявской". На этом участке дороги произошло ДТП. Также пробки на Большой Окружной и улицах Соборной и Киевской.

Не обошли пробки и мосты через Днепр. Так, в сторону правого берега в заторах застыл Южный мост, тянучки есть на Дарницком мосту и Дарницком шоссе. Критическая ситуация на Днепровской набережной, на мосту Патона и на развязке на правом берегу, Мост Метро свободен, однако на подъезде к нему скован пробками Броварский проспект. Северный мост также свободен, но осложнено движение на Троещине: скована пробками улица Оноре де Бальзака. Также проблемы и на бульваре Перова.

Напомним, что с 12:00 5 апреля до 22:00 8 апреля в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение транспорта на мосту Патона в сторону правого берега.

Также до 23:00 28 апреля частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Ранее мы писали, как в Киеве проходит демонтаж Шулявского путепровода.

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