В Киеве почти на месяц частично перекроют Южный мост

Движение частично ограничат в направлении с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве почти на месяц частично перекроют Южный мост //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c85/ab1/5c9c85ab18c52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c85/ab1/5c9c85ab18c52.jpg 2019-03-28T10:38:00+02:00 Транспорт Движение частично ограничат в направлении с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе

В столице почти на месяц частично ограничат движение на Южном мосту. Об этом сообщается на странице КК "Киевавтодор" в Facebook.

"С 11.00. 01.04.2019 в 23.00. 28.04.2019 в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", – говорится в сообщении.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, 12 дней назад было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

Отметим, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. Проспект Победы полностью перекрывать не будут.

Также мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод. При этом, как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

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