Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

В Киеве почти на месяц частично перекроют Южный мост

Сегодня, 10:38

Движение частично ограничат в направлении с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе

Фото: Григорий Салай, Сегодня
В Киеве почти на месяц частично перекроют Южный мост //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c85/ab1/5c9c85ab18c52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c85/ab1/5c9c85ab18c52.jpg Транспорт Движение частично ограничат в направлении с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе

В столице почти на месяц частично ограничат движение на Южном мосту. Об этом сообщается на странице КК "Киевавтодор" в Facebook.

11.00. 01.04.2019 в 23.00. 28.04.2019 в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", – говорится в сообщении.

Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, 12 дней назад было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

Отметим, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. Проспект Победы полностью перекрывать не будут.

Также мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод. При этом, как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег транспорт, Киев, южный мост, движение, ограничение

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве почти на месяц частично перекроют Южный мост". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Граната у магазина в Киеве всполошила жителей Подола

Сегодня, 10:19

Граната висела над входом в магазин, но, к счастью, она оказалась муляжом

ФОТОФАКТ. В Киеве голубь разгромил пенсионерке квартиру

Сегодня, 09:59

Испугавшаяся птица сбрасывала с полок в квартире разные предметы

В Киеве водитель внедорожника устроил масштабное ДТП с пострадавшими и сбежал

Сегодня, 09:41

Внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилями

Каштан vs платан на Крещатике. В Киеве продолжается скандал из-за символа города

Сегодня, 09:14

Киевляне обеспокоены, что знаменитые каштаны Крещатика заменят новыми деревьями

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Ученые: морской воздух опасен для здоровья

В Москве похоронили певицу Юлию Началову: фото
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли