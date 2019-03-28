В Киеве почти на месяц частично перекроют Южный мост
Движение частично ограничат в направлении с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе
В столице почти на месяц частично ограничат движение на Южном мосту. Об этом сообщается на странице КК "Киевавтодор" в Facebook.
"С 11.00. 01.04.2019 в 23.00. 28.04.2019 в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", – говорится в сообщении.
Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, 12 дней назад было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.
Отметим, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. Проспект Победы полностью перекрывать не будут.
Также мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод. При этом, как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".
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