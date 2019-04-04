В Киеве частично перекроют мост Патона

Ограничение на движение в первой полосе в сторону правого берега будет действовать с 5 по 8 апреля

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве частично перекроют мост Патона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5b3/b46/5ca5b3b46c894.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5b3/b46/5ca5b3b46c894.jpg 2019-04-04T10:39:00+03:00 Транспорт Ограничение на движение в первой полосе в сторону правого берега будет действовать с 5 по 8 апреля

В Киеве в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение транспорта на мосту Патона в сторону правого берега. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 12:00 05.04.2019 до 22:00 08.04.2019 в связи с выполнением работ по ремонту покрытия на мосту им. Е.О. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении бульв. Дружбы Народов", - говорится в сообщении.

Водителей призвали с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Отметим, что до 23:00 28 апреля частично ограничено движение транспорта в связи с капитальным ремонтом деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Напомним, в марте было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

Мы писали, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. Проспект Победы полностью перекрывать не будут.

Также мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод. При этом, как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве частично перекроют мост Патона". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.