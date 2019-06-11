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Киевлян возмутило видео, как "скорая" пытается проехать по запаркованному двору

11 июня, 15:46

Машина скорой помощи едва продвигается среди припаркованных автомобилей


Видео: KyivOperativ

В сети появилось видео, как машина скорой помощи, спешащая на вызов в столице, едва может проехать по запаркованному машинами двору. Ролик маневров водителя "скорой" опубликовали в паблике "Киев Оперативный".

"Скорая "мчится" на вызов.И это еще реально норм, потому что есть вообще непроездные дворы.
А если бы это была пожарная машина?" – говорится в подписи к посту.

При этом видео собрало немало возмущенных комментариев жителей столицы. 

Вместе с тем, в комментариях пользователи также обвиняют водителя автомобиля медиков в том, что он не чувствует габариты машины, а места во дворе, забитом автомобилями, достаточно для проезда.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что жители дома по улице Выборгской, 55/13 в Киеве жалуются, что еще год назад возле одного из подъездов разрыли яму, а недавно ее засыпали камнями, но не заасфальтировали. Из-за этого к ним отказываются приезжать скорая помощь и такси.

Также мы писали, что в Ужгороде начались соревнования между экипажами скорой помощи. Врачи показали свои навыки оказания первой неотложной помощи в экстремальных условиях.


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Тег Киев, парковка, скорая

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Источник:

Сегодня

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