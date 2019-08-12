Киевляне критикуют новые остановки из-за бордюров и ступеней

В «Киевпастрансе» уверяют, что нормы при обустройстве были соблюдены

Фото: facebook.com/dostupnoukraine

В Киеве массово меняют остановки общественного транспорта — устанавливают новые конструкции с широкими крышами и киосками. Но многие жители недовольны обустройством территории возле павильонов ожидания: появилось слишком много ступеней, бордюров и платформ.

По данным "Киевпастранса", все новые остановки в столице устанавливают и оборудуют за счет инвесторов, деньги из бюджета на них не выделяются. Напомним, инвестконкурсы были проведены еще в прошлом году, а теперь дело дошло до реализации. Уже успели установить 156 остановочных комплексов (всего анонсировали около 900). Но обновки не всем пришлись по душе.

"Возле "Дворца спорта" под остановку соорудили настоящий пьедестал с кучей ступенек. Непонятно, почему нельзя было сделать остановку в уровень тротуара. Тут любой пассажир может ноги свернуть", — считает киевлянин Олег Приходько.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Подобные остановки с барьерами и платформами появились во всех районах города. К примеру, на Лукьяновке, Троещине, у метро "Левобережная". По последнему адресу, как обращают внимание жители, даже была демонтирована и заменена новая плитка, уложенная к конкурсу Евровидение в 2017 году.

В "Киевпастрансе" уверяют, что нормы при обустройстве были соблюдены. Мол, остановки стоят в необходимых двух метрах от проезжей части, уложена тактильная плитка, а там, где есть ступени, оборудуют пандусы для съезда и заезда. Но с этим многие не согласны. Раскритиковали неинклюзивные остановки активисты инициативы "Доступно.UA".

"Вместо устранения существующих барьеров возводят новые. К каждой из остановок ведет лестница или бордюры. Лестницы дублируют пандусами, угол наклона которых в четыре раза превышает государственные строительные нормы. Остановки общественного транспорта превратились в троны, на которых коронуют городскую недоступность! Напоминаем, что доступно — не там, где делают пандусы. А там, где не создают дополнительных барьеров и опасности для людей. А такие остановки затрудняют передвижение по городу для всех маломобильных групп населения", — отмечают активисты.

Фото: facebook.com/dostupnoukraine

Обратил внимание на ситуацию и замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе, напомнив, что новые ГСН по инклюзии и безбарьерности с 1 апреля обязательны к выполнению.

"Не понимаю, зачем тратить время и средства на создание такой недоступной "доступности", если можно все то же сделать, но правильно", — отметил он.

Но как исправить ситуацию, не пояснил. Будут ли учтены замечания жителей по поводу обустройства остановок и устранены недостатки, затруднились ответить и в КГГА.

Напомним, критикуют киевляне остановки не впервые. Многим не нравятся и полностью стеклянные конструкции, которые массово устанавливали ранее. Они не спасают ни от ветра, ни от жары, ни от дождя, а стекла часто бьют вандалы.

Ранее сообщалось, что в пгт. Козин под Киевом произошло обрушение кровли на остановке общественного транспорта. Так, крыша рухнула через секунду после того, как от остановки отошли пассажиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Также мы писали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.

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