Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве вандалы разбили новую остановку

30 мая, 15:01

Остановку сделали буквально несколько дней назад

Фото: Киев Оперативный

В микрорайоне Новобеличи в Киеве вандалы разбили новую остановку, выбив в ней стекла. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Не прошло и недели, да что говорить, пару дней....как так? Новобеличи", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим. Многие призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.

Ранее мы сообщали, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, вандалы, остановка

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве вандалы разбили новую остановку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове малолетние хулиганы пытались разгромить ситилайт: опубликовано видео

17 мая, 03:09

Ребята били по ситилайту кулаками, ногами и головами, но так и не смогли его разбить

В Кременчуге разбили мемориальные доски героя Майдана и участника АТО

11 мая, 12:39

Мемориальные знаки были установлены на стене школы, где учились герои

На кладбище в Польше осквернили памятный крест украинцам

11 мая, 11:32

На кресте испортили таблицу с фамилиями членов подполья из этого села

В Крыму разбили памятник с именами погибших во Второй мировой войне

9 мая, 15:55

Недавно памятник обновили, добавив плиты с именами погибших крымских татар

Кот, проглотивший осу, стал звездой Сети

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

10 звездных родителей с психическими расстройствами

32-летняя россиянка превращается в живую Барби

Нужно успеть, пока сезон: чем полезна шелковица?

Непобежденного британца жестоко избили в титульном бою. Видео

​Эти продукты «забирают» молодость

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Певцов купил сыну и Ольге Дроздовой кнопочные телефоны

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Видео: Вася "Пельмень" вырубил "Руки-базуки" одним ударом
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь