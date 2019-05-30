В Киеве вандалы разбили новую остановку

Остановку сделали буквально несколько дней назад

Фото: Киев Оперативный

В микрорайоне Новобеличи в Киеве вандалы разбили новую остановку, выбив в ней стекла. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Не прошло и недели, да что говорить, пару дней....как так? Новобеличи", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим. Многие призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.

Ранее мы сообщали, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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