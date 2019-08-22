Киевский фуникулер откроется 23 августа

Столичный фуникулер закрыли в конце июля, теперь там тоже можно будет приобрести Kyiv Smart Card

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Уже завтра, 23 августа, после планового ремонта начнет работу Киевский фуникулер, который был закрыт на месяц.

"В холлах можно будет приобрести или пополнить транспортную карту Kyiv Smart Card. Рассчитаться можно наличными и банковской картой. Всего в холлах фуникулера установлено пять автоматов. Также продолжается установка приборов и на станциях метрополитена: уже подключено 17 станций. Вскоре около 200 автоматов будет установлено на остановках общественного транспорта", – сообщил Дмитрий Давтян, замглавы КГГА.

Впрочем в мэрии ничего не говорят о планах заменить вагоны фуникулера на новые со стеклянной крышей, о чем уже несколько лет рассказывают чиновники. По планам, работы по глобальной реконструкции фуникулера должны были начать в этом году, но, видимо, в мэрии передумали.

Отметим, что Киевский фуникулер пережил несколько реконструкций. Первое обновление подъемника провели в 1928 году после того, как произошло жуткое ЧП во время испытания подъемника: верхний вагон сорвался вниз и столкнулся с нижним. К счастью, обошлось без жертв, но старые вагоны решили списать. Тогда же фуникулер увеличили на 38 метров и построили выход на улицу Сагайдачного, который ранее находился на Боричевом току. Во время войны подъемник не закрывали, и он перевез миллион пассажиров.

В 1956 году его станции перестроили в духе сталинского ампира и вновь заменили вагоны. Они получили обтекаемую форму и мягкие диваны. А в 1980 фуникулер решили ликвидировать. Мол, он морально устарел. Но под давлением главного архитектора столицы Игоря Иванова подъемник решили еще раз отреставрировать. В 1983 году были обновлены станции и заменены вагоны, которые работают до сих пор.

Столичные власти неоднократно заявляли о замене старых вагонов подъемника на современные, с прозрачной крышей и кондиционерами.

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